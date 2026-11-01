Dia de los muertos: Φαντασμαγορικοί εορτασμοί της Ημέρας των Νεκρών - Εικόνες και βίντεο

Οι ρίζες της Ημέρας των Νεκρών βρίσκονται στους Αζτέκους

Μάνος Χατζηγιάννης

Dia de los muertos: Φαντασμαγορικοί εορτασμοί της Ημέρας των Νεκρών - Εικόνες και βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ημέρα των Νεκρών γιορτάζεται την 1η και 2η Νοεμβρίου σε όλη τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, με εκδηλώσεις που ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος.
  • Οι ρίζες της γιορτής προέρχονται από τους Αζτέκους, που λάτρευαν θεούς του θανάτου και πίστευαν σε ένα ταξίδι προς τον κάτω κόσμο μετά τον θάνατο.
  • Οι Αζτέκοι άφηναν προσφορές σε βωμούς, γνωστούς ως «οφρέντας», για να βοηθήσουν τους νεκρούς συγγενείς τους στη μετά θάνατον ζωή.
  • Η μνημειώδης Κατρίνα ύψους 32 μέτρων στην Πόλη του Μεξικού αποτελεί το κεντρικό σημείο των εορτασμών, συνοδευόμενη από παραδοσιακούς βωμούς και διακοσμήσεις με άνθη κατιφέ.
  • Οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τον πλούτο και την υπερηφάνεια των μεξικανικών παραδόσεων που τιμούν τη μνήμη των προγόνων.
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Την τελευταία εβδομάδα, οι εορταστικές εκδηλώσεις έχουν πάρει σάρκα και οστά σε όλη τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, εν όψει της φετινής Ημέρας των Νεκρών.

Η γιορτή λαμβάνει χώρα την 1η και 2η Νοεμβρίου, αλλά εκδηλώσεις από το Μεξικό έως το Περού έχουν ήδη ξεκινήσει, συμπεριλαμβανομένων μερικών εντυπωσιακών Catrina και Catrin στο φετινό Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 στην Πόλη του Μεξικού.

Οι ρίζες της Ημέρας των Νεκρών βρίσκονται στους Αζτέκους, μια αυτόχθονη ομάδα ανθρώπων που ζούσε στην περιοχή που αργότερα θα γινόταν η Πόλη του Μεξικού, πριν από περίπου 2.000 χρόνια.

Οι Αζτέκοι λάτρευαν πολλούς θεούς και θεές, μεταξύ των οποίων και τη Μικτεκατσιουάτλ —θεά του θανάτου και κυβερνήτρια του αζτεκικού κάτω κόσμου— το Τσικουναμίκτλαν.

Πίστευαν ότι όταν κάποιος πέθαινε, ξεκινούσε το ταξίδι προς τα βάθη του Τσικουναμίκτλαν.

Οι Αζτέκοι άφηναν προσφορές σε βωμούς, ή «οφρέντας», που θα βοηθούσαν τους νεκρούς συγγενείς τους στο ταξίδι τους προς τη μετά θάνατον ζωή.

https://www.instagram.com/p/DfMonCujWVD/

Η Κατρίνα

Η Μνημειώδης Κατρίνα, ύψους 32 μέτρων, κλέβει την παράσταση στην καρδιά της Πόλης του Μεξικού, αναδεικνύοντας τον εαυτό της ως το αστέρι της Μνημειώδους Προσφοράς για την Ημέρα των Νεκρών. Το σκηνικό συμπληρώνεται από εντυπωσιακούς βωμούς, χαλιά από πριονίδι, άνθη κατιφέ και στοιχεία που αποτίουν φόρο τιμής σε όσους μας προηγήθηκαν στο μονοπάτι της ζωής. Μια πραγματική καρτ ποστάλ που γιορτάζει την υπερηφάνεια και τον πλούτο των μεξικανικών μας παραδόσεων!

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