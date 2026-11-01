Μάικλ Μαν: Στο νοσοκομείο ο θρύλος του σινεμά -Αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι

Προσπαθούσε να βάλει το όπλο του στη θήκη όταν εκπυρσοκρότησε

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μάικλ Μαν: Στο νοσοκομείο ο θρύλος του σινεμά -Αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μάικλ Μαν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα με όπλο στο σκοπευτήριο στο Λος Άντζελες.
  • Ο 83χρονος σκηνοθέτης αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι ενώ προσπαθούσε να βάλει το όπλο στη θήκη του.
  • Η Αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό ήταν ατύχημα χωρίς πρόθεση αυτοτραυματισμού.
  • Το ατύχημα συνέβη στο σκοπευτήριο The Range LA και υπήρξε άμεση επέμβαση ασθενοφόρου, αστυνομίας και πυροσβεστικής.
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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και παραγωγός του Χόλιγουντ, Μάικλ Μαν, αφού αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι.

Ο 83χρονος που έχει σκηνοθετήσει ταινίες, όπως «Τελευταίος των Μοϊκανών», βρισκόταν σε σκοπευτήριο στο Λος Άντζελες όταν συνέβη το ατύχημα. Μια πηγή ανέφερε στο TMZ ότι ο Μάικλ Μαν προσπαθούσε να βάλει το όπλο του στη θήκη του γύρω στις 4 μ.μ. το Σάββατο, όταν το όπλο εκπυρσοκρότησε και τραυματίστηκε στο πόδι.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ενώ στο σημείο βρίσκονταν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στο σκοπευτήριο The Range LA. Τόνισε ότι ο Μάικλ Μαν δεν είχε πρόθεση να αυτοτραυματιστεί και ο τραυματισμός οφείλεται σε ατύχημα.

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