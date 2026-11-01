Μάικλ Μαν: Στο νοσοκομείο ο θρύλος του σινεμά -Αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι

Snapshot Ο Μάικλ Μαν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα με όπλο στο σκοπευτήριο στο Λος Άντζελες.

Ο 83χρονος σκηνοθέτης αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι ενώ προσπαθούσε να βάλει το όπλο στη θήκη του.

Η Αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό ήταν ατύχημα χωρίς πρόθεση αυτοτραυματισμού.

Το ατύχημα συνέβη στο σκοπευτήριο The Range LA και υπήρξε άμεση επέμβαση ασθενοφόρου, αστυνομίας και πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και παραγωγός του Χόλιγουντ, Μάικλ Μαν, αφού αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι.

Ο 83χρονος που έχει σκηνοθετήσει ταινίες, όπως «Τελευταίος των Μοϊκανών», βρισκόταν σε σκοπευτήριο στο Λος Άντζελες όταν συνέβη το ατύχημα. Μια πηγή ανέφερε στο TMZ ότι ο Μάικλ Μαν προσπαθούσε να βάλει το όπλο του στη θήκη του γύρω στις 4 μ.μ. το Σάββατο, όταν το όπλο εκπυρσοκρότησε και τραυματίστηκε στο πόδι.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ενώ στο σημείο βρίσκονταν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στο σκοπευτήριο The Range LA. Τόνισε ότι ο Μάικλ Μαν δεν είχε πρόθεση να αυτοτραυματιστεί και ο τραυματισμός οφείλεται σε ατύχημα.