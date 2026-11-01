Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών

Ο Λευκός Οίκος αναπτύσσει σχέδια για την περαιτέρω προώθηση βασικών στοιχείων της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ μέσω εκτελεστικών εξουσιών

Μάνος Χατζηγιάννης

Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών
ΚΟΣΜΟΣ
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Εδώ και αρκετούς μήνες, η προεδρική κυβέρνηση των ΗΠΑ προετοιμάζεται για μια πιθανή επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο και για πιθανές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος αναπτύσσει σχέδια για την περαιτέρω προώθηση βασικών στοιχείων της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ μέσω εκτελεστικών εξουσιών.

Αυτό αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγές στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τρεις πηγές, ανώτεροι αξιωματούχοι -συμπεριλαμβανομένων του Αναπληρωτή Αρχηγού του Προσωπικού του Λευκού Οίκου Stephen Miller και του Διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού Russell Vought- συνεργάζονται με το Νομικό Τμήμα του Λευκού Οίκου από τον Απρίλιο για να αναπτύξουν μέτρα που θα μπορούσε να λάβει ο Τραμπ χωρίς να περάσει από το Κογκρέσο. Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για τις προετοιμασίες και έχει συμμετάσχει στις συζητήσεις.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση συζητά εκτελεστικές ενέργειες σε τομείς όπως η μετανάστευση, οι δασμοί, το κόστος στέγασης και οι ομοσπονδιακές δαπάνες.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, και η ομάδα του εξετάζουν επίσης «τι ακριβώς μπορεί να κάνει νόμιμα ο Τραμπ μόνος του, πού μπορεί να επεκτείνει την εξουσία του και πώς θα μπορούσε στη συνέχεια να υπερασπιστεί αυτές τις αποφάσεις στο δικαστήριο».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, οι εκτελεστικές ενέργειες που εξετάζονται περιλαμβάνουν την επιβολή νέων δασμών σε κρίσιμα ορυκτά και ανεμογεννήτριες, την αυστηροποίηση των απαιτήσεων θεώρησης για τους διεθνείς φοιτητές και τους προσωρινά εργαζόμενους από το εξωτερικό, καθώς και μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους στέγασης και κατασκευής. Μια πηγή ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ήδη ετοιμάσει προτάσεις και νομικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με μέτρα που θα μπορούσε να λάβει μονομερώς η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, ο Τραμπ σκοπεύει επίσης να αλλάξει τους κανόνες για τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις, ώστε να δώσει στους πολιτικούς διορισμένους μεγαλύτερη εξουσία στην κατανομή των κονδυλίων των φορολογουμένων μεταξύ των κυβερνητικών προγραμμάτων. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στον Λευκό Οίκο να αυστηροποιήσει τον έλεγχο των ομοσπονδιακών δαπανών χωρίς να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου.

Όταν ρωτήθηκε πόσο άνετα θα ένιωθε ο Τραμπ να κυβερνά τη χώρα μέσω της εκτελεστικής εξουσίας σε ένα Κογκρέσο που κυριαρχείται από τους Δημοκρατικούς, μια πηγή απάντησε «Πολύ άνετα».

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι εάν οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο που έχει για «έναν ή δύο μήνες» προτού καταλήξει σε συμβιβασμό με τους Δημοκρατικούς.

«Υποθέτω ότι θα γίνω ο κύριος Βέτο», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο podcast Pod Force One της New York Post.

Από την επιστροφή του στην προεδρία τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ έχει ήδη αρχίσει να δοκιμάζει τα όρια των εξουσιών του. Χρησιμοποιώντας την εκτελεστική εξουσία, έχει επιβάλει τεράστιους δασμούς, έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους μετανάστευσης, έχει μειώσει το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και έχει προωθήσει στόχους εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου κατά του Ιράν, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου ή νέα νομοθεσία.

Οι προετοιμασίες εντός του Λευκού Οίκου υπογραμμίζουν το παράδοξο των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης: Η απόκτηση του ελέγχου του Κογκρέσου θα έδινε στους Δημοκρατικούς την εξουσία να ερευνήσουν τον Τραμπ, να μπλοκάρουν τη νομοθεσία και να περιορίσουν τις προτεραιότητές του στον προϋπολογισμό, αλλά ο Τραμπ διατηρεί ευρείες εκτελεστικές εξουσίες στο εμπόριο, την εξωτερική πολιτική και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση - εργαλεία που χρησιμοποίησε ήδη εκτενώς κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Ο Τραμπ πέρασε τον τελευταίο μήνα πραγματοποιώντας συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, ακόμη και καθώς οι βοηθοί του προετοιμάζονται ιδιωτικά για ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό τοπίο το 2027.

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Οι New York Times έγραψαν προηγουμένως ότι οι Δημοκρατικοί δεν θα μπορούσαν να σταματήσουν τον Τραμπ ακόμη και αν κέρδιζαν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

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