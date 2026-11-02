Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση δολοφονίας του Παζολίνι 51 χρόνια μετά

Ο κορυφαίος σκηνοθέτης δολοφονήθηκε στην Όστια την 1η Νοεμβρίου του 1975

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση δολοφονίας του Παζολίνι 51 χρόνια μετά

Ο Πιερ Πάολο Παζολίνι

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκινά νέα έρευνα για την υπόθεση δολοφονίας του Πιερ Πάολο Παζολίνι, 51 χρόνια μετά το έγκλημα.
  • Ο δικηγόρος Στέφανο Ματσιόνι υπέβαλε αίτημα για νέες έρευνες με βάση νέα στοιχεία που αμφισβητούν την αποκλειστική ευθύνη του Τζουζέπε Πελόζι.
Snapshot powered by AI

Η εισαγγελία της Ρώμης θα πραγματοποιήσει νέα έρευνα, για να εντοπισθούν τυχόν άγνωστοι, μέχρι σήμερα, εντολοδότες της δολοφονίας του Ιταλού ποιητή, συγγραφέα και σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι.

Ο κορυφαίος σκηνοθέτης δολοφονήθηκε στην Όστια, παραθαλάσσιο προάστιο της Ρώμης πριν από 51 χρόνια, την 1η Νοεμβρίου του 1975.

Την σχετική αναφορά, με αίτημα πραγματοποίησης νέων ερευνών, κατέθεσε στην εισαγγελία της ιταλικής πρωτεύουσας ο δικηγόρος Στέφανο Ματσιόνι, ο οποίος στο παρελθόν ανέλαβε την υπεράσπιση ενός ξάδελφου του ποιητή.

Σε δηλώσεις του, ο Ματσιόνι τόνισε ότι «η δικαστική απόφαση που παρουσίαζε ως μόνο δράστη τον Τζουζέπε "Πίνο" Πελόζι, έχει διαψευσθεί εδώ και δεκαοκτώ χρόνια από σειρά αποδείξεων οι οποίες προέκυψαν απ' τις περαιτέρω έρευνες και εγκληματολογικά ευρήματα».

«Η νέα μας αναφορά, βασίζεται σε καινούρια στοιχεία που συλλέξαμε. Ελπίζουμε η εισαγγελία της Ρώμης να καταφέρει, επιτέλους, να δώσει τις απαντήσεις που αναζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλούμε, παράλληλα, να πουν ό,τι γνωρίζουν όλους εκείνους που, μέχρι σήμερα, προτίμησαν την σιωπή», ολοκλήρωσε ο Ιταλός δικηγόρος.

Όπως υπογραμμίζουν πολλοί αναλυτές, ο Στέφανο Ματσιόνι φέρεται βέβαιος ότι η δολοφονία του Ιταλού ποιητή και σκηνοθέτη, οφείλεται σε πολιτικά κίνητρα και ότι οι εντολοδότες της ανήκαν στον χώρο των ακροδεξιών και νεοφασιστικών οργανώσεων.

Η δολοφονία του Παζολίνι

Ο Πιερ Πάολο Παζολίνι δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1975 σε μια παραλία στην Όστια.

Ο Παζολίνι είχε δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό και είχε παρασυρθεί πολλές φορές με το ίδιο του το αυτοκίνητο, ενώ είχε υποστεί πληθώρα σοβαρών τραυματισμών που την κατέστησαν τη σορό του σχεδόν αγνώριστη. Η νεκροψία-νεκροτομή αποκάλυψε ότι το σώμα του είχε καεί μερικώς με βενζίνη μετά τον θάνατό του.

Οι Αρχές θεωρούσαν πως η δολοφονία του Παζολίνι έφερε χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης, η οποία ήταν εξαιρετικά απίθανο να είχε διαπραχθεί από έναν μόνο άνθρωπο. Ο 17χρονος τότε Τζουζέπε Πελόζι συνελήφθη να οδηγεί το αυτοκίνητο του Παζολίνι και ομολόγησε τη δολοφονία, λέγοντας πως είχε συνεργούς που δεν κατονόμασε.

Ο Πελόζι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 9 ετών, αλλά 29 χρόνια μετά, στις 7 Μαΐου 2005, ανακάλεσε την ομολογία του, η οποία, όπως είπε, είχε γίνει υπό την απειλή βίας κατά της οικογένειάς του.

Οι θεωρίες για το ποιος πραγματικά δολοφόνησε τον Πιερ Πάολο Παζολίνι ήταν πολλές. Άλλοι συνέδεσαν το έγκλημα με τις κομμουνιστικές πεποιθήσεις του, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν πως το έγκλημα συνδεόταν με τη μασονική στοά Propaganda Due (P2). Η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη ήταν το «120 Μέρες στα Σόδομα» που κυκλοφόρησε λίγο πριν δολοφονηθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλοπή... κλεμμένου αυτοκινήτου έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας

16:22ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ: 24ωρη απεργία στα αστικά και υπεραστικά στις 3 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τα δρομολόγια

16:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πόνος ενός παιδιού δεν είναι εμπόρευμα»: Η Ομοσπονδία Καρκίνου αποδοκιμάζει την «Παιδική Χαρά» - «Κάθε ασθενής μπορεί να απευθύνεται στην ΕΛΛΟΚ»

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους 12 βουλευτές η ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ με τη Ζωή Αναστασόπουλου – Ανεξαρτητοποιείται ο Βαρεμένος

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 4 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από ΙΧ σε διάβαση που είχε πλημμυρίσει 

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση χάκερς σε σούπερ μάρκετ ανά την Ευρώπη: Έφτασε στους 50 °C η θερμοκρασία στους καταψύκτες, αλλοιώθηκαν τόνοι τροφίμων, ζημιές αρκετών εκατ.

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Νέες συγκλονιστικές καταθέσεις επιζώντων - «Την ώρα που εκσφενδονίζομαι μαυρίζουν όλα»

15:48ΚΑΙΡΟΣ

BBC για τις πλημμύρες στη Ρόδο από την κακοκαιρία Agneta: Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες

15:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως στο Newsbomb για Pizza Fan: Πληρώνονται οι εργαζόμενοι, δεν υπάρχει αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Αναβάλλεται η συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου Ρόδου λόγω της κακοκαιρίας

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση της WizzAir προς τη Σόφια άλλαξε πορεία έπειτα από απειλή για βόμβα

15:26ANNOUNCEMENTS

Οι Glenn Miller Orchestra για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη με το «Swinging Christmas»!

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση δολοφονίας του Παζολίνι 51 χρόνια μετά

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστική απάτη: Παρίσταναν του τραπεζικούς υπαλλήλους και έπεισαν ηλικιωμένους πως θα… λήξουν τα χαρτονομίσματα – Απέσπασαν €15.000

15:20ΥΓΕΙΑ

Επίμονος βήχας: Πώς αντιμετωπίζεται και πότε είναι σημάδι κινδύνου

15:10ANNOUNCEMENTS

Vikos Φalcons: Μια ιστορική νίκη για την ομάδα και τα Ιωάννινα

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Όταν τρώμε σέλινο καίμε όντως περισσότερες θερμίδες απ’ όσες περιέχει; Η επιστήμη δίνει την απάντηση

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Πήγε τραυματισμένος στην Αστυνομία και κατήγγειλε ληστεία- Οι κάμερες αποκάλυψαν την αλήθεια

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Βραβευμένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκισης για κατοχή παιδικής πορνογραφίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση χάκερς σε σούπερ μάρκετ ανά την Ευρώπη: Έφτασε στους 50 °C η θερμοκρασία στους καταψύκτες, αλλοιώθηκαν τόνοι τροφίμων, ζημιές αρκετών εκατ.

14:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επτά φορές ισόβια σε μητέρα που άφησε τον σύζυγό της να κακοποιεί σεξουαλικά την 11χρονη κόρη της - Γέννησε το παιδί του πατριού της

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Κυρίαρχος ο Μάνεσης - Ποιες εκπομπές έκαναν μονοψήφια στην πρωινή ζώνη

14:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Αναρτήθηκαν στο Taxisnet – Πώς θα τα εκτυπώσετε

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση της WizzAir προς τη Σόφια άλλαξε πορεία έπειτα από απειλή για βόμβα

14:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος - Έως και τριπλάσια η χρέωση σε σχέση με τα σταθερά

13:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με ΜΚΟ: « Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες, ας ηρεμήσουμε λίγο» - Νέοι διάλογοι του Φιρινίδη με τη σύντροφό του

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες στην Αττική σήμερα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τι συνέβη στο τελευταίο δραματικό λεπτό πριν το learjet «καρφωθεί» σε δρόμο του Παλμ Μπιτς

13:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι σε «κόκκινο» στην επικινδυνότητα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Τουλάχιστον 11 συλλήψεις για συμμετοχή σε κύκλωμα

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα καταλάβετε ότι κάποιος λέει ψέματα – Το κόλπο που αποκαλύπτει πρώην πράκτορας

15:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως στο Newsbomb για Pizza Fan: Πληρώνονται οι εργαζόμενοι, δεν υπάρχει αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Πήγε τραυματισμένος στην Αστυνομία και κατήγγειλε ληστεία- Οι κάμερες αποκάλυψαν την αλήθεια

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 4 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από ΙΧ σε διάβαση που είχε πλημμυρίσει 

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστική απάτη: Παρίσταναν του τραπεζικούς υπαλλήλους και έπεισαν ηλικιωμένους πως θα… λήξουν τα χαρτονομίσματα – Απέσπασαν €15.000

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

10:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για τις επόμενες 48 ώρες - Οι επικίνδυνες περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ