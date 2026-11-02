Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση δολοφονίας του Παζολίνι 51 χρόνια μετά

Snapshot Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκινά νέα έρευνα για την υπόθεση δολοφονίας του Πιερ Πάολο Παζολίνι, 51 χρόνια μετά το έγκλημα.

Ο δικηγόρος Στέφανο Ματσιόνι υπέβαλε αίτημα για νέες έρευνες με βάση νέα στοιχεία που αμφισβητούν την αποκλειστική ευθύνη του Τζουζέπε Πελόζι. Snapshot powered by AI

Η εισαγγελία της Ρώμης θα πραγματοποιήσει νέα έρευνα, για να εντοπισθούν τυχόν άγνωστοι, μέχρι σήμερα, εντολοδότες της δολοφονίας του Ιταλού ποιητή, συγγραφέα και σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι.

Ο κορυφαίος σκηνοθέτης δολοφονήθηκε στην Όστια, παραθαλάσσιο προάστιο της Ρώμης πριν από 51 χρόνια, την 1η Νοεμβρίου του 1975.

Την σχετική αναφορά, με αίτημα πραγματοποίησης νέων ερευνών, κατέθεσε στην εισαγγελία της ιταλικής πρωτεύουσας ο δικηγόρος Στέφανο Ματσιόνι, ο οποίος στο παρελθόν ανέλαβε την υπεράσπιση ενός ξάδελφου του ποιητή.

Σε δηλώσεις του, ο Ματσιόνι τόνισε ότι «η δικαστική απόφαση που παρουσίαζε ως μόνο δράστη τον Τζουζέπε "Πίνο" Πελόζι, έχει διαψευσθεί εδώ και δεκαοκτώ χρόνια από σειρά αποδείξεων οι οποίες προέκυψαν απ' τις περαιτέρω έρευνες και εγκληματολογικά ευρήματα».

«Η νέα μας αναφορά, βασίζεται σε καινούρια στοιχεία που συλλέξαμε. Ελπίζουμε η εισαγγελία της Ρώμης να καταφέρει, επιτέλους, να δώσει τις απαντήσεις που αναζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλούμε, παράλληλα, να πουν ό,τι γνωρίζουν όλους εκείνους που, μέχρι σήμερα, προτίμησαν την σιωπή», ολοκλήρωσε ο Ιταλός δικηγόρος.

Όπως υπογραμμίζουν πολλοί αναλυτές, ο Στέφανο Ματσιόνι φέρεται βέβαιος ότι η δολοφονία του Ιταλού ποιητή και σκηνοθέτη, οφείλεται σε πολιτικά κίνητρα και ότι οι εντολοδότες της ανήκαν στον χώρο των ακροδεξιών και νεοφασιστικών οργανώσεων.

Η δολοφονία του Παζολίνι

Ο Πιερ Πάολο Παζολίνι δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1975 σε μια παραλία στην Όστια.

Ο Παζολίνι είχε δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό και είχε παρασυρθεί πολλές φορές με το ίδιο του το αυτοκίνητο, ενώ είχε υποστεί πληθώρα σοβαρών τραυματισμών που την κατέστησαν τη σορό του σχεδόν αγνώριστη. Η νεκροψία-νεκροτομή αποκάλυψε ότι το σώμα του είχε καεί μερικώς με βενζίνη μετά τον θάνατό του.

Οι Αρχές θεωρούσαν πως η δολοφονία του Παζολίνι έφερε χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης, η οποία ήταν εξαιρετικά απίθανο να είχε διαπραχθεί από έναν μόνο άνθρωπο. Ο 17χρονος τότε Τζουζέπε Πελόζι συνελήφθη να οδηγεί το αυτοκίνητο του Παζολίνι και ομολόγησε τη δολοφονία, λέγοντας πως είχε συνεργούς που δεν κατονόμασε.

Ο Πελόζι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 9 ετών, αλλά 29 χρόνια μετά, στις 7 Μαΐου 2005, ανακάλεσε την ομολογία του, η οποία, όπως είπε, είχε γίνει υπό την απειλή βίας κατά της οικογένειάς του.

Οι θεωρίες για το ποιος πραγματικά δολοφόνησε τον Πιερ Πάολο Παζολίνι ήταν πολλές. Άλλοι συνέδεσαν το έγκλημα με τις κομμουνιστικές πεποιθήσεις του, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν πως το έγκλημα συνδεόταν με τη μασονική στοά Propaganda Due (P2). Η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη ήταν το «120 Μέρες στα Σόδομα» που κυκλοφόρησε λίγο πριν δολοφονηθεί.

Διαβάστε επίσης