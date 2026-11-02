Βέλγιο: Ο πρωθυπουργός Ντε Βεβέρ υπέβαλε την παραίτησή του

Μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό

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Βέλγιο: Ο πρωθυπουργός Ντε Βεβέρ υπέβαλε την παραίτησή του
Belgium's Prime Minister Bart De Wever greets officials during a visit to the Bharat Diamond Bourse in Mumbai, India, Friday, Sept. 4, 2026. (AP Photo/Rafiq Maqbool)
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  • Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βεβέρ υπέβαλε την παραίτησή του μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.
  • Η κυβέρνηση πρέπει να εξοικονομήσει 10 δισ. ευρώ για να συμμορφωθεί με τα όρια δαπανών της ΕΕ, ενώ το έλλειμμα του προϋπολογισμού ανήλθε στο 5% πέρυσι.
  • Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες εντός του κυβερνητικού συνασπισμού, κυρίως μεταξύ συντηρητικών και σοσιαλιστών για τη φορολόγηση και τις δαπάνες.
  • Η παραίτηση του Ντε Βεβέρ, αν γίνει αποδεκτή από τον βασιλιά, οδηγεί σε προκήρυξη νέων εκλογών.
  • Η πολιτική κρίση έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων, επιβαρύνοντας το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.
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Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βεβέρ υπέβαλε την παραίτησή του στον βασιλιά Φίλιππο, μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Αυτό έρχεται μετά από μια ολονύκτια διαπραγμάτευση με το υπουργικό συμβούλιο για τον προϋπολογισμό που απέτυχε να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο ντε Βεβέρ έφυγε από το παλάτι έπειτα από περίπου 1,5 ώρα συνάντησης με τον βασιλιά Φίλιππο χωρίς να απευθυνθεί στον Τύπο.

Μετά τη συνάντηση, ο βασιλιάς ανακοίνωσε ότι «εξετάζει την απόφασή του και θα συμβουλευτεί τους προέδρους των διαφόρων κομμάτων του συνασπισμού από αύριο».

Πρόσθεσε ότι λυπάται που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία και ότι η χώρα δεν μπορεί να αντέξει μια παρατεταμένη πολιτική κρίση.

Καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη «να θέσουν το γενικό συμφέρον και την προθυμία για συμβιβασμό πάνω απ' όλα».

Ο ντε Βεβέρ πρόκειται να συναντηθεί ξανά με τον βασιλιά την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό, υπήρχαν «πάρα πολλά σημεία τριβής». «Αν έπρεπε να απαριθμήσω όλα τα σημεία τριβής, θα χρειαζόταν μια αιωνιότητα», δήλωσε στα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση πρέπει να εξοικονομήσει 10 δισ. ευρώ για να παραμείνει εντός των ορίων δαπανών της ΕΕ.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού ανήλθε στο 5% πέρυσι, ενώ σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες επιτρέπεται έλλειμμα μέγιστου 3%.

Το εθνικό χρέος του Βελγίου ανέρχεται σε πάνω από 735 δισ. ευρώ, περισσότερο από το 110% του ΑΕΠ του Βελγίου, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι το 60%.

Λόγω της αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας, τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί και το Βέλγιο πρέπει να πληρώσει περισσότερα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του χρέους του.

Εάν ο Βασιλιάς αποδεχτεί την παραίτηση του Ντε Βέβερ, θα προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Διαίρεση αριστεράς-δεξιάς

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Βελγίου αποτελείται από το συντηρητικό N-VA του Ντε Βεβέρ, τους φιλελεύθερους MR, τους κεντρώους Les Engagés, τους σοσιαλιστές Vooruit και τους Χριστιανοδημοκράτες CD&V.

Η συμφωνία μεταξύ των λεγόμενων κομμάτων της «Αριζόνα» επιτεύχθηκε μετά από εντυπωσιακές 234 ημέρες διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες για τον προϋπολογισμό της Κυριακής έδειξαν ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του N-VA και του MR από τη μία πλευρά του συνασπισμού και των Vooruit, CD&V και Les Engagés από την άλλη. Τα κεντρώα και σοσιαλιστικά κόμματα θέλουν 1 έως 1,5 δισ. ευρώ να προέλθουν από τη φορολόγηση υψηλότερων εισοδημάτων, ενώ οι συντηρητικοί θέλουν να περιορίσουν τις δαπάνες.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κλαρίνβαλ κατηγόρησε τους σοσιαλιστές Βούρουιτ για την αποτυχία των συνομιλιών, καθώς επέμειναν στη θέση τους για υψηλότερους φόρους.

Ο Μάτι Βαντεμάλε του κόμματος της αντιπολίτευσης Γκρον δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός Ντε Βέβερ δεν καταφέρνει να πείσει την κυβέρνησή του να συμμεριστεί την άποψη, εκτός αν όλοι ακολουθήσουν το πρόγραμμά του N-VA».

«Ο Ντε Βέβερ αρέσκεται να παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος των μεγάλων συμφωνιών, αλλά στην πράξη είναι κυρίως ο πρωθυπουργός της ακινησίας. Το γεγονός ότι κινδυνεύουμε να επιστρέψουμε σε προσωρινά δωδεκατημόρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι μια πλήρης ταπείνωση για έναν εν ενεργεία πρωθυπουργό».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συνασπισμός της Αριζόνα αντιμετώπισε εσωτερική ένταση στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Πέρυσι, ο Ντε Βέβερ απευθύνθηκε επίσης στον βασιλιά μετά από άκαρπες συνομιλίες σχετικά με τον τρόπο εξοικονόμησης 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στις αρχές Νοεμβρίου 2025, ο Ντε Βέβερ δεν υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά ζήτησε από τον βασιλιά να παρατείνει την προθεσμία, λαμβάνοντας 50 επιπλέον ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία.

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