Η Ryanair δηλώνει ότι ενδέχεται να παγώσει τους μισθούς λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων

Ο διπλασιασμός της τιμής του καυσίμου αεροσκαφών χωρίς αντιστάθμιση κινδύνου συνέβαλε σε πτώση 6% των καθαρών κερδών

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Η Ryanair δηλώνει ότι ενδέχεται να παγώσει τους μισθούς λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ryanair εξετάζει το πάγωμα των μισθών του προσωπικού λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων.
  • Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν κατά 6% στα 1,61 δισ. ευρώ το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.
  • Η εταιρεία αμφιβάλει ότι θα καταφέρει να αυξήσει τους ναύλους κατά 20% για να καλύψει την αύξηση 33% στο κόστος καυσίμων μέχρι τον Μάρτιο του 2028.
  • Οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να παραμείνουν υψηλές μέχρι το 2027, εκτός αν λυθεί γρήγορα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
  • Η Ryanair σκοπεύει να μειώσει δαπάνες μέσω διαπραγματεύσεων με αεροδρόμια, μείωσης πληρωμάτων και χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.
Snapshot powered by AI

Η Ryanair (RYA.I), ενδέχεται να χρειαστεί να ‌παγώσει τους μισθούς του προσωπικού στο πλαίσιο ευρύτερων περικοπών δαπανών, καθώς η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αναμενόμενη απότομη αύξηση των αεροπορικών ναύλων το επόμενο έτος πιθανότατα δεν θα αρκεί για να καλύψει το ραγδαία αυξανόμενο κόστος καυσίμων.

Ο διπλασιασμός της τιμής του καυσίμου αεροσκαφών χωρίς αντιστάθμιση κινδύνου συνέβαλε σε πτώση 6% των καθαρών κερδών στα 1,61 δισ. ευρώ (1,80 δισ. δολάρια) για το βασικό τρίμηνο της Ryanair (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), αν και αυτό ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες.

Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Michael O'Leary δήλωσε ότι το υψηλότερο κόστος καυσίμων θα οδηγήσει σίγουρα τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων κατά διψήφιο ποσοστό το επόμενο έτος, δεν ήταν σίγουρος ότι η Ryanair θα επιτύχει την αύξηση κατά 20% που απαιτείται για να αντισταθμίσει πλήρως την εκτιμώμενη αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ, ή 33%, στο κόστος καυσίμων για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2028, με βάση τις τρέχουσες προθεσμιακές τιμές.

«Εκτός αν υπάρξει ταχεία επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναμένουμε ότι οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το 2027», δήλωσε ο O'Leary σε ανακοίνωσή του.

H ιρλανδική αεροπορική εταιρεία, η μεγαλύτερη της Ευρώπης σε αριθμό επιβατών, δήλωσε ότι επανεξετάζει το σύνολο των δαπανών της και ότι θα επιδιώξει επίσης να επιτύχει εξοικονόμηση μέσω διαπραγματεύσεων με τα αεροδρόμια, μείωσης του αριθμού των μελών πληρώματος και αυξημένης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στις διοικητικές λειτουργίες.

Με πληροφορίες από Reuters

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Υπάρχει ανάγκη για ένα νέο Ελσίνκι - «Τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν ότι η τουρκική επιθετικότητα σταμάτησε»

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι - Ζήτησαν συγγνώμη για τη τραγωδία

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Γιατί οι Ρεπουμπλικανοί έχουν κόκκινο και οι Δημοκρατικοί μπλε

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ryanair δηλώνει ότι ενδέχεται να παγώσει τους μισθούς για να αντισταθμίσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων - Φόβοι για αυξήσεις στα εισιτήρια

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ισραηλινός πρέσβης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης - Βίντεο

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Λένι Κράβιτς: Πώς έγινε το μπέρδεμα ότι επέβαινε στο μοιραίο Learjet 

18:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

18:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,7R νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου

18:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού έβρεξε πιο πολύ - Περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος για τη δολοφονία του 80χρονου με στραγγαλισμό

18:49LIFESTYLE

Το Σόι σου: Μπέλα και Αλεξάνδρα φέρνουν ταραχές και προβλήματα

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Έφοδος των «Αδιάφθορων» στην Πολεοδομία - Στον εισαγγελέα αύριο οι 11 συλληφθέντες

18:40LIFESTYLE

Eurovision 2027: Η Τάνια Μπρεάζου βάζει πλώρη για το Sing for Greece

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Κεραυνός σκοτώνει 15χρονη παίκτρια γκολφ στη μέση του γηπέδου

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Χέρτσογκ ξεκινά τις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης από τα μικρότερα κόμματα

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως: Θέτουμε κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές εκλογές: Αυτοί είναι οι Έλληνες ομογενείς που διεκδικούν θέση στο Κογκρέσο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία δικαιούνται αποζημίωση

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Ο πρωθυπουργός Ντε Βεβέρ υπέβαλε την παραίτησή του

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: «Eπικίνδυνος δολοφόνος» σε εμπορικό κέντρο - Απειλεί αστυνομικό και φεύγει σέρνοντας το «πτώμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς - Είχε πάρει το δίπλωμα πιλότου στα 17 της

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σε «RED CODE» τα Δωδεκάνησα στις 2 και 3 Νοεμβρίου – Σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία AGNETA: Σε "RED CODE" επτά περιοχές - Έρχεται δύσκολη νύχτα - Φόβοι για πλημμύρες

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Δυνητικά επικίνδυνες βροχές με μεγάλη ένταση και διάρκεια

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Η σύντροφος του Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη, διαφήμιζε σε ζωντανή μετάδοση τη ΜΚΟ που υπεξαιρούσε χρήματα από οικογένειες παιδιών

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος για τη δολοφονία του 80χρονου με στραγγαλισμό

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ομόνοια: Γυναίκα έπεσε στις γραμμές του Μετρό

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: «Eπικίνδυνος δολοφόνος» σε εμπορικό κέντρο - Απειλεί αστυνομικό και φεύγει σέρνοντας το «πτώμα»

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Κεραυνός σκοτώνει 15χρονη παίκτρια γκολφ στη μέση του γηπέδου

16:22ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ: 24ωρη απεργία στα αστικά και υπεραστικά στις 3 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τα δρομολόγια

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους 12 βουλευτές η ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ με τη Ζωή Αναστασόπουλου – Ανεξαρτητοποιείται ο Βαρεμένος

18:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,7R νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Κυρίαρχος ο Μάνεσης - Ποιες εκπομπές έκαναν μονοψήφια στην πρωινή ζώνη

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ciara Mageean: «Ως αθλήτρια, νόμιζα θα ζήσω ως τα 80, δεν θα γιορτάσω ούτε τα 40» - Η τελευταία συνέντευξη πριν τον θάνατό της στα 34

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

14:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Αναρτήθηκαν στο Taxisnet – Πώς θα τα εκτυπώσετε

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τι συνέβη στο τελευταίο δραματικό λεπτό πριν το learjet «καρφωθεί» σε δρόμο του Παλμ Μπιτς

17:45ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα αποκτά τα νέα μεταγωγικά αεροσκάφη KC-390 της Embraer – Η συμφωνία με την Πορτογαλία, το κόστος των €590 εκατ. και οι δυνατότητές τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ