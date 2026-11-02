Η Ryanair δηλώνει ότι ενδέχεται να παγώσει τους μισθούς λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων

Snapshot Η Ryanair εξετάζει το πάγωμα των μισθών του προσωπικού λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν κατά 6% στα 1,61 δισ. ευρώ το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Η εταιρεία αμφιβάλει ότι θα καταφέρει να αυξήσει τους ναύλους κατά 20% για να καλύψει την αύξηση 33% στο κόστος καυσίμων μέχρι τον Μάρτιο του 2028.

Οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να παραμείνουν υψηλές μέχρι το 2027, εκτός αν λυθεί γρήγορα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η Ryanair σκοπεύει να μειώσει δαπάνες μέσω διαπραγματεύσεων με αεροδρόμια, μείωσης πληρωμάτων και χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Snapshot powered by AI

Η Ryanair (RYA.I), ενδέχεται να χρειαστεί να ‌παγώσει τους μισθούς του προσωπικού στο πλαίσιο ευρύτερων περικοπών δαπανών, καθώς η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αναμενόμενη απότομη αύξηση των αεροπορικών ναύλων το επόμενο έτος πιθανότατα δεν θα αρκεί για να καλύψει το ραγδαία αυξανόμενο κόστος καυσίμων.

Ο διπλασιασμός της τιμής του καυσίμου αεροσκαφών χωρίς αντιστάθμιση κινδύνου συνέβαλε σε πτώση 6% των καθαρών κερδών στα 1,61 δισ. ευρώ (1,80 δισ. δολάρια) για το βασικό τρίμηνο της Ryanair (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), αν και αυτό ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες.

Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Michael O'Leary δήλωσε ότι το υψηλότερο κόστος καυσίμων θα οδηγήσει σίγουρα τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων κατά διψήφιο ποσοστό το επόμενο έτος, δεν ήταν σίγουρος ότι η Ryanair θα επιτύχει την αύξηση κατά 20% που απαιτείται για να αντισταθμίσει πλήρως την εκτιμώμενη αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ, ή 33%, στο κόστος καυσίμων για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2028, με βάση τις τρέχουσες προθεσμιακές τιμές.

«Εκτός αν υπάρξει ταχεία επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναμένουμε ότι οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το 2027», δήλωσε ο O'Leary σε ανακοίνωσή του.

H ιρλανδική αεροπορική εταιρεία, η μεγαλύτερη της Ευρώπης σε αριθμό επιβατών, δήλωσε ότι επανεξετάζει το σύνολο των δαπανών της και ότι θα επιδιώξει επίσης να επιτύχει εξοικονόμηση μέσω διαπραγματεύσεων με τα αεροδρόμια, μείωσης του αριθμού των μελών πληρώματος και αυξημένης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στις διοικητικές λειτουργίες.

Με πληροφορίες από Reuters