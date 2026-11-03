Νεπάλ: Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Έβερεστ - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

Snapshot Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά την προσγείωσή τους στο χωριό Φερίτσε στο Έβερεστ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν δύο ακόμη.

Ο νεκρός ήταν 47χρονος τουρίστας από την Ινδία, ενώ οι τραυματίες είναι ένας Νεοζηλανδός και ένας πιλότος από το Νεπάλ.

Ο Νεοζηλανδός τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κατμαντού για ιατρική περίθαλψη, ενώ ο πιλότος έλαβε φροντίδα επιτόπου.

Τα ελικόπτερα μετέφεραν πεζοπόρους και οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Τα ελικόπτερα αποτελούν βασικό μέσο μεταφοράς στο Έβερεστ λόγω της δύσκολης πρόσβασης από το έδαφος. Snapshot powered by AI

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά την προσγείωση τους δίπλα σε ένα καταφύγιο στο Έβερεστ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν να προσγειωθούν στο χωριό Φερίτσε, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 4.200 μέτρων και αποτελεί σταθμό ανάπαυση για ορειβάτες και πεζοπόρους.

«Ο άνθρωπος που έχασε την ζωή του ταυτοποιήθηκε ως ένας 47χρονος τουρίστας από την Ινδία», δήλωσε ο Μπουπέντρα Θάπα, αξιωματούχος της περιφέρειας Σολουκχούμπου, προσθέτοντας ότι οι δύο τραυματίες είναι ένας άνδρας από την Νέα Ζηλανδία και ο πιλότος του ενός ελικοπτέρου, ο οποίος κατάγεται από το Νεπάλ.

«Ο Νεοζηλανδός μεταφέρθηκε στο Κατμαντού για να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, ενώ ο πιλότος έλαβε ιατρική περίθαλψη επί τόπου», συμπλήρωσε ο Μπουπέντρα Θάπα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στα δύο ελικόπτερα, τα οποία μετέφεραν πεζοπόρους.

Βίντεο που έχει δει το φως δημοσιότητας δείχνει τη στιγμή που τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν, δίπλα σε ένα πλήθος ανθρώπων στο χωριό Φερίτσε.

Δείτε το βίντεο:

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διαδικασία προσγείωσης.

Στο Έβερεστ, οι αεροπορικές μετακινήσεις αποτελούν βασικό μέσο μεταφοράς, καθώς η πρόσβαση από το έδαφος είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Μικρού τύπου ελικόπτερα χρησιμοποιούνται καθημερινά στα βουνά των Ιμαλαΐων για να μεταφέρονται τουρίστες, ορειβάτες και προμήθειες, ή για να διεξάγονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.