Τουρκία: Ανησυχία για F-35 μετά την ήττα Τραμπ στο Κογκρέσο

Οι κυρώσεις CAATSA και η προμήθεια αμερικανικών κινητήρων για το KAAN ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετα νομοθετικά εμπόδια

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Τουρκία: Ανησυχία για F-35 μετά την ήττα Τραμπ στο Κογκρέσο
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  • Η ενίσχυση των Δημοκρατικών στο αμερικανικό Κογκρέσο προκαλεί ανησυχία στην Τουρκία για τολλον των διμερών σχέ με τις ΗΠΑ.
  • Η αποδυνάμωση του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να δυσκολέψει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 και να επιφέρει πρόσθετα νομοθετικά εμπόδια.
  • Οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA και η προμήθεια κινητήρων για το τουρκικό KAAN ίσως αντιμετωπίσουν νέες δυσκολίες λόγω της νέας σύνθεσης του Κογκρέσου.
  • Η τουρκική κυβέρνηση αναμένει περιορισμένες άμεσες αλλαγές στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και εστιάζει στη διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ.
  • Η ενίσχυση της διπλωματικής θέσης Ελλάδας και Κύπρου θεωρείται πιθανό αποτέλεσμα της νέας αμερικανικής πολιτικής και νομοθετικής κατάστασης.
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Η ενίσχυση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές προκάλεσε προβληματισμό στην Τουρκία για το μέλλον των σχέσεων 'Αγκυρας-Ουάσιγκτον, καθώς η αποδυνάμωση του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να δυσκολέψει την προώθηση των τουρκικών αιτημάτων στην άμυνα και να ενισχύσει τη διπλωματική θέση Ελλάδας και Κύπρου, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτια του Αθηναϊκού Πρακτορείου στην Κωνσταντινούπολη.

Με αιχμηρούς και ενίοτε ειρωνικούς χαρακτηρισμούς οι τουρκικές εφημερίδες κάνουν λόγο για «συντριβή Τραμπ» και για «γαλάζιο τσουνάμι». Ο τουρκικός τύπος αναρωτιέται «τί περιμένει τον Τραμπ τώρα;» και κυρίως πώς θα διαμορφωθούν οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις.

Η νέα σύνθεση του Κογκρέσου αφαιρεί τα διπλωματικά ερείσματα που είχε αποκτήσει η 'Αγκυρα λόγω της προσωπικής σχέσης του Ερντογάν με τον Τραμπ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του τουρκικού Ινστιτούτου Κοινωνικών Μελετών, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, οι κυρώσεις CAATSA και η προμήθεια αμερικανικών κινητήρων για το KAAN ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετα νομοθετικά εμπόδια.

Ο αρθρογράφος της «Σαμπάχ», Μελίχ Αλτινόκ, εκτιμά ότι ενδέχεται να ενισχυθούν οι αμερικανικές αντιδράσεις απέναντι στη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις τουρκικές πολιτικές στην ανατ. Μεσόγειο.

Σε γενικές γραμμές η φιλοκυβερνητική πλευρά προτιμά να βλέπει ακόμη το ποτήρι μισογεμάτο και δεν αναμένει άμεσες ανατροπές στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις και κατ' επέκταση στην πολιτική στην ανατ. Μεσόγειο, τοποθετώντας πιθανές ουσιαστικότερες μεταβολές μετά τις επόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Μέχρι τότε, η Άγκυρα αναμένεται να επιδιώξει τη διατήρηση της προνομιακής επικοινωνίας Ερντογάν-Τραμπ, επιχειρώντας παράλληλα να προσαρμοστεί σε ένα ισχυρότερο και ενδεχομένως πιο απαιτητικό Κογκρέσο.

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