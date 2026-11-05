Artemis II: Το αποτύπωμα της εκτόξευσης στην ιονόσφαιρα - Τι συνέβη με τα σήματα GPS

Αναταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης προκάλεσε η αποστολή Artemis II της NASA, με τους επιστήμονες να καταγράφουν μεταβολές στην ιονόσφαιρα

Newsroom

Artemis II: Το αποτύπωμα της εκτόξευσης στην ιονόσφαιρα - Τι συνέβη με τα σήματα GPS
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αποστολή Artemis II προκάλεσε μεταβολές στην ιονόσφαιρα της Γης κατά τρεις φάσεις της αποστολής, που σχετίζονται με τη λειτουργία των πυραυλικών συστημάτων.
  • Οι μετρήσεις έγιναν μέσω ανάλυσης σημάτων από τα δορυφορικά συστήματα GPS και GLONASS, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία παρατήρησης και δεν υπέστησαν βλάβη.
  • Δεν καταγράφηκε διακοπή ή υποβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών GPS κατά τη διάρκεια της αποστολής.
  • Η εκτόξευση πυραύλων επηρεάζει την ηλεκτρονική πυκνότητα της ιονόσφαιρας μέσω αλληλεπίδρασης καυσαερίων με φορτισμένα σωματίδια, προκαλώντας τοπικές διαταραχές.
  • Η μελέτη αυτών των μεταβολών είναι σημαντική για την ακρίβεια των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και παρέχει πολύτιμα δεδομένα για την αλληλεπίδραση διαστημικών εκτοξεύσεων με την ατμόσφαιρα.
Snapshot powered by AI

Την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας συγκεντρώνουν τα ευρήματα από την επίδραση της αποστολής Artemis II της NASA στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, κατά τη διάρκεια τριών διαφορετικών φάσεων της αποστολής καταγράφηκαν διαταραχές στην ιονόσφαιρα, οι οποίες συνδέονται με τη λειτουργία των πυραυλικών συστημάτων.

Τα φαινόμενα εντοπίστηκαν κατά την εκτόξευση του πυραύλου στις 1 Απριλίου 2026 από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, κατά τον ελιγμό ανύψωσης του απόγειου (Apogee Raise Maneuver – ARM), καθώς και κατά την πυροδότηση για την έγχυση σε τροχιά προς τη Σελήνη (Trans-Lunar Injection – TLI).

NASA Artemis Moonshot

Σε αυτή τη φωτογραφία που παρέχεται από τη NASA, μια άποψη της Γης από το διαστημόπλοιο Orion της NASA καθώς περιστρέφεται πάνω από τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης Artemis II, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026.

(NASA μέσω AP)

Οι επιστημονικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω της ανάλυσης σημάτων από τα δορυφορικά συστήματα GPS και GLONASS. Αυτό σημαίνει ότι οι δορυφόροι χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία παρατήρησης των μεταβολών στην ιονόσφαιρα και όχι ότι υπέστησαν βλάβη ή τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις

Η διευκρίνιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες παρουσίασαν το φαινόμενο με ιδιαίτερα δραματικούς όρους, κάνοντας λόγο ακόμη και για «τρύπα» στην ανώτερη ατμόσφαιρα και διακοπή των υπηρεσιών GPS.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δεν τεκμηριώνουν τέτοια εξέλιξη. Δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένη διακοπή λειτουργίας του GPS, ούτε έχει δημοσιοποιηθεί αναφορά για υποβάθμιση των υπηρεσιών πλοήγησης. Παράλληλα, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη επίσημη δήλωση αξιωματούχου της NASA που να επιβεβαιώνει ότι η Artemis II προκάλεσε προβλήματα στη δορυφορική πλοήγηση.

NASA Artemis Moonshot

Σε αυτήν την εικόνα που παρείχε η NASA, το πλήρωμα του Artemis II κατέγραψε αυτήν την εικόνα του διαστημοπλοίου Orion, η οποία φωτογραφήθηκε από μία από τις κάμερες που ήταν τοποθετημένες στα φτερά του ηλιακού συλλέκτη, την Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

(NASA μέσω AP)

Στην πραγματικότητα, οι μετρήσεις αποτυπώνουν μεταβολές στην κατανομή των ηλεκτρονίων της ιονόσφαιρας, ενός κρίσιμου στρώματος της γήινης ατμόσφαιρας που επηρεάζει τη διάδοση των ραδιοσημάτων.

Πώς επηρεάζουν οι πύραυλοι την ιονόσφαιρα

Η εκτόξευση ενός πυραύλου μπορεί να προκαλέσει τοπικές μεταβολές στην ιονόσφαιρα, καθώς τα καυσαέρια και τα προϊόντα της καύσης αλληλεπιδρούν με τα φορτισμένα σωματίδια της ατμόσφαιρας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να μεταβάλει την ηλεκτρονική πυκνότητα και να δημιουργήσει διαταραχές που είναι ανιχνεύσιμες μέσω δορυφορικών σημάτων.

NASA-ARTEMIS-MISIΓ“N LUNAR

Σε αυτήν την εικόνα από βίντεο που παρείχε η NASA, η κάψουλα Orion, δεξιά, της αποστολής Artemis II αποχωρίζεται από την μονάδα εξυπηρέτησης πάνω από τη Γη την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάπτυσή της στον Ειρηνικό Ωκεανό.

(NASA μέσω AP)

Ένα από τα βασικά μεγέθη που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για τη μελέτη αυτών των μεταβολών είναι η συνολική περιεκτικότητα ηλεκτρονίων (Total Electron Content – TEC). Η συγκεκριμένη μέτρηση επιτρέπει την παρακολούθηση των αλλαγών στην ιονόσφαιρα και την αξιολόγηση της επίδρασής τους στη διάδοση των σημάτων δορυφορικής πλοήγησης.

Γιατί έχει σημασία για τα συστήματα πλοήγησης

Η μελέτη των συγκεκριμένων διαταραχών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους κατασκευαστές εξοπλισμού, τους διαχειριστές δορυφορικών συστημάτων και τους μηχανικούς που ασχολούνται με την ακρίβεια των υπηρεσιών εντοπισμού και χρονισμού.

Ακόμη και όταν δεν προκαλείται διακοπή λειτουργίας, η μεταβολή της ιονόσφαιρας μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο μετάδοσης των δορυφορικών σημάτων και, υπό ορισμένες συνθήκες, την ακρίβεια των μετρήσεων θέσης.

NASA Artemis Moonshot

Αυτή η εικόνα από βίντεο που παρείχε η NASA δείχνει το πλήρωμα του Artemis II, από αριστερά, τον Διοικητή Reid Wiseman, την Ειδικό Αποστολών Christina Koch, τον πιλότο Victor Glover και τον Καναδό αστροναύτη και Ειδικό Αποστολών Jeremy Hansen, καθώς απαντούν σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.

(NASA μέσω AP)

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Artemis II άφησε ένα μετρήσιμο αποτύπωμα στην ιονόσφαιρα της Γης, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης των διαστημικών εκτοξεύσεων με την ατμόσφαιρα. Αυτό, όμως, δεν ισοδυναμεί με πρόκληση βλάβης στο GPS.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:52ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Τηλεφώνημα για βόμβα σε τηλεφωνικό κέντρο εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλός σεφ απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να βάλει ανανά στην πίτσα - «Προσβάλλει την κουλτούρα μου»

12:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες ανακαλύπτουν «επιβλαβές αέριο» που εκλύεται από τον Άρη

12:34ΥΓΕΙΑ

Ξηροστομία που επιμένει: Αιτίες, αντιμετώπιση και πότε χρειάζεστε γιατρό

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στιγμές τρόμου για κυνηγό – Λύκοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών

12:25ANNOUNCEMENTS

Ο Όμιλος ONEX στην καθέλκυση του υποβρυχίου «Seo Hui» της Hanwha Ocean στην Κορέα

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Καλαμάτα: Σε όσους επιλέγουν να συζητούν για το παρελθόν, εμείς μιλάμε με το έργο μας

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στους δρόμους οι Γάλλοι: Πάνω από 250 κινητοποιήσεις σήμερα στη χώρα

12:20LIFESTYLE

Τηλεθέαση - βραδινή ζώνη: Ποιο πρόγραμμα έκανε τη διαφορά και «χτύπησε» 25%

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές για βόμβες σε 8 πτήσεις ανά την Ευρώπη

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβε ηρωίνη και κοκαΐνη

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA άλλαξε την πορεία ενός αστεροειδούς: Το διαστημόπλοιο Hera πλησιάζει για να αποκαλύψει τα μυστικά της ιστορικής σύγκρουσης

11:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

𝝙𝝞𝝖𝝘𝝮𝝢𝝞𝝨𝝡𝝤𝝨 𝗡𝗘𝗪𝗦𝗕𝗢𝗠𝗕: Κερδίστε 2 προκλήσεις για το Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στο βυθό ανάμεσα σε δυο δύτες: Προσπάθησε να του βγάλει τον αναπνευστήρα - Βίντεο

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σήμερα το Εφετείο του 45χρονου της Porsche για το τροχαίο δυστύχημα - Εκτίει κάθειρξη 18 ετών στον Κορυδαλλό

11:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

METLEN: Επιβεβαιώνει τον στόχο για EBITDA έως 1,15 δισ. ευρώ το 2026

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από θερμοκήπιο στη Μεγαλόπολη: Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα, ειδικά σε προϊόντα που παραμένουμε εισαγωγικοί

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Ο Τζόσουα Γουόνγκ, το πρόσωπο των φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές για βόμβες σε 8 πτήσεις ανά την Ευρώπη

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία με λεία – μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν €1 εκατ. από κατασκευαστική εταιρεία

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στο βυθό ανάμεσα σε δυο δύτες: Προσπάθησε να του βγάλει τον αναπνευστήρα - Βίντεο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 26χρονη στη Βραζιλία πέφτει από παράθυρο του 7ου ορόφου

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει... ανοιξιάτικο μοτίβο με 24άρια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγωδία του Χεσούς ντε Μιγκέλ: Η σύντροφός του ήταν στις εξέδρες με την κόρη τους όταν κατέρρευσε, ο πατέρας του, το έβλεπε στην τηλεόραση κι έβαλε τα κλάματα

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Όσοφ: Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Τζόρτζια που προορίζεται να γίνει ο «επόμενος» Ομπάμα - είτε το θέλει είτε όχι

11:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων: Διορθώσεις στο Ε9 χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ

10:27ΕΛΛΑΔΑ

«Χοροστάσιο»: Αποχαιρετά τους θαμώνες του αυτό το Σαββατοκύριακο - Η αλλαγή έκπληξη στο πρόγραμμα της τελευταίας βραδιάς

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο διάσημος κομμωτής Τζον Φρίντα - Είχε χτενίσει από την Τζάκι Κένεντι μέχρι τη Μαντόνα - «Ένα πραγματικό είδωλο της κομμωτικής»

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Ζήτησε συγγνώμη το «κλείσε το στόμα σου πουλάκι μου» - «Έχασα την ψυχραιμία μου»

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν 11 υποψήφιοι για τις εκλογές του 2027 - Τα ονόματα και οι περιφέρειες

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: 97χρονος χόρεψε το «Stayin’ Alive» στο πάρτι γενεθλίων του και λίγο αργότερα πέθανε - Βίντεο

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στιγμές τρόμου για κυνηγό – Λύκοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του

12:20LIFESTYLE

Τηλεθέαση - βραδινή ζώνη: Ποιο πρόγραμμα έκανε τη διαφορά και «χτύπησε» 25%

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Εφιαλτική πρόβλεψη για το 2080 – Η Ελλάδα θα χάσει σχεδόν 3 εκατομμύρια κατοίκους

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχεται ψαλίδι στην Εισφορά Αλληλεγγύης - Ποιοι κερδίζουν και τι αναδρομικά μπορούν να διεκδικήσουν

12:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ