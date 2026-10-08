Εντυπωσιακό βίντεο από την αποστολή Artemis II: Η στιγμή που το διαστημόπλοιο προσθαλασσώθηκε

Στα πλάνα αποτυπώνεται η στιγμή που το διαστημόπλοιο εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα άνω των 40.000 χλμ/ώρα και προσθαλασσώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Εντυπωσιακό βίντεο από την αποστολή Artemis II: Η στιγμή που το διαστημόπλοιο προσθαλασσώθηκε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το διαστημόπλοιο Orion της αποστολής Artemis II εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα άνω των 40.000 χλμ/ώρα και προσθαλασσώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό.
  • Η θερμοκρασία στην εξωτερική ασπίδα θερμότητας του διαστημοπλοίου έφτασε τους 2.760 βαθμούς Κελσίου κατά την επανείσοδο.
  • Η αποστολή Artemis II εκτοξεύθηκε στις 1 Απριλίου 2026 και ολοκληρώθηκε με επιτυχή προσθαλάσσωση στις 10 Απριλίου 2026 στα ανοιχτά της Καλιφόρνια.
  • Τέσσερις αστροναύτες συμμετείχαν στην αποστολή, η οποία ήταν η πρώτη επανδρωμένη πτήση τόσο κοντά στη Σελήνη από το 1972 και την αποστολή Apollo 17.
  • Η NASA δημοσίευσε βίντεο από το εσωτερικό του διαστημοπλοίου που καταγράφει τη στιγμή της επανεισόδου και προσθαλάσσωσης.
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Έξι μήνες μετά την επιστροφή της αποστολής Artemis II, η NASA δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο από το εσωτερικό του διαστημόπλοιου Orion που μετέφερε 4 αστροναύτες, την στιγμή που το σκάφος εισέρχεται και πάλι στην ατμόσφαιρα της Γης, μετά την ολοκλήρωση του ιστορικού ταξιδιού γύρω από την Σελήνη.

Στα πλάνα, αποτυπώνεται η στιγμή που το διαστημόπλοιο εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα άνω των 40.000 χλμ/ώρα και προσθαλασσώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Τα μέλη της αποστολής Artemis II, οι αστροναύτες Ριντ Ουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κουκ και Τζέρεμι Χάνσεν, βίωσαν ακραία ζέστη και τεράστια πίεση κατά την διάρκεια της διαδικασίας, καθώς η θερμοκρασία στην εξωτερική ασπίδα θερμότητας του διαστημόπλοιου έφτασε τους 2.760 βαθμούς Κελσίου.

Η αποστολή Artemis II εκτοξεύθηκε στις 1 Απριλίου του 2026, πραγματοποίησε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, και ολοκληρώθηκε με την επιτυχή προσθαλάσσωση της στα ανοιχτά της Καλιφόρνια στις 10 Απριλίου του 2026.

Ήταν η πρώτη φορά που άνθρωποι ταξίδεψαν τόσο κοντά στην Σελήνη από τον Δεκέμβριο του 1972 και την αποστολή Apollo 17.

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