Αϊτή: Νεκρός ο αρχηγός συμμορίας Ματίας Σεντίλ – «Ένας λιγότερος», το μήνυμα του πρωθυπουργού

Snapshot Νεκρός είναι ο αρχηγός συμμορίας Ματίας Σεντίλ στην Αϊτή, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές της χώρας.

Η είδηση ανακοινώθηκε επίσημα από τον πρωθυπουργό Άλιξ Ντιντιέ Φιλς-Αίμε.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το γεγονός ως «ένας λιγότερος αρχηγός συμμορίας».

Τόνισε ότι ο αγώνας για την απελευθέρωση της χώρας από τις ένοπλες ομάδες συνεχίζεται με αποφασιστικότητα. Snapshot powered by AI

Νεκρός είναι ο επικεφαλής συμμορίας Ματίας Σεντίλ στην Αϊτή, με τις αρχές της χώρας να επιβεβαιώνουν την εξέλιξη, σε μια περίοδο έντονης ανασφάλειας και βίας.

Την είδηση γνωστοποίησε επισήμως ο πρωθυπουργός της χώρας, Άλιξ Ντιντιέ Φιλς-Αίμε. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της κυβέρνησης σχολίασε με λακωνικό και αιχμηρό τρόπο το γεγονός, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πλέον υπάρχει «ένας λιγότερος αρχηγός συμμορίας».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θέλησε να δώσει τον τόνο για την επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων απέναντι στα ένοπλα δίκτυα που λυμαίνονται τη χώρα. Όπως υπογράμμισε στο μήνυμά του, «ο αγώνας για την απελευθέρωση της χώρας από τα δεσμά των ληστών συνεχίζεται με αποφασιστικότητα».

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