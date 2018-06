Ιράν: Συντριβή στρατιωτικό αεροσκάφος (pics)

Iρανικό στρατιωτικό αεροπλάνο συνετρίβη σήμερα στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, αλλά οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να εκτοξευθούν από τις θέσεις τους πριν πέσουν σε ερημική περιοχή.

«Το μαχητικό αεροσκάφος αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Σαχίντ Μπαμπέι στο Ισφαχάν για εκπαιδευτική πτήση και συνετρίβη το μεσημέρι κοντά στο χωριό Χασαναμπάντ», σύμφωνα με την ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας την οποία μετέδωσε το Fars.

Ομάδες πρώτων βοηθειών έφτασαν στο σημείο της συντριβής. Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους F-7 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

An F-7 fighter has crashed in #Iran’s province of #Isfahan. Both pilots have ejected before the crash & are now alive. pic.twitter.com/5eAxANc9gD