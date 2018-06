Η Μελάνια Τραμπ πήρε το αεροπλάνο για το Μακάλεν του Τέξας ντυμένη με ένα χακί μπουφάν – μάρκας Zara και αξίας 39 δολαρίων, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα – στο πίσω μέρος του οποίου ήταν γραμμένο, με μεγάλα λευκά γράμματα, το επίμαχο σύνθημα.

Κατά την άφιξή της στο Τέξας, η πρώτη κυρία είχε πλέον βγάλει το ελαφρύ μπουφάν, αλλά οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είχαν ήδη πάρει φωτιά.

«Δεν πρόκειται για φάρσα. Η Μελάνια Τραμπ φορούσε ένα σακάκι με τη φράση "δεν με νοιάζει" για να πάει στα κέντρα κράτησης παιδιών. Είμαι άναυδος», σχολίασε στο Twitter ο Ζακ Πετκάνας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Στο Twitter, τα ερωτηματικά πλήθαιναν, όπως και οι κάθε λογής εξηγήσεις. Ορισμένοι αναρωτιούνταν μάλιστα αν επρόκειτο για ένα μήνυμα προς το... σύζυγό της.

Η εκπρόσωπος της πάντως, η Στέφανι Γκρίσαμ, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα κρυφό μήνυμα». «Είναι απλώς ένα μπουφάν (...) Μετά τη σημερινή σημαντική επίσκεψη στο Τέξας, ελπίζω ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα επικεντρωθούν στην γκαρνταρόμπα της», διευκρίνισε.

Τραμπ: Αυτή είναι η αλήθεια για το «κρυφό μήνυμα»

Και μπορεί η εκπρόσωπος της Μελάνια να επιχείρησε να υποβαθμίσει το μήνυμα που αναγραφόταν στο μπουφάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη.

Σύμφωνα, λοιπόν με το σύζυγό της, το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας είχε αποδέκτη και δεν ήταν άλλος από τα ΜΜΕ.

«Η φράση που αναγραφόταν στην πίσω πλευρά του μπουφάν της Μελάνια αναφέρεται στα Fake News των ΜΜΕ. Η Μελάνια έμαθε πόσο άτιμα είναι και πλέον δεν την ενδιαφέρει» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!