Εισβολή ενόπλου σε αεροπορική βάση στο Οχάιο - Δείτε LIVE εικόνα

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού και Όπλων (ATF) και η διοίκηση της αεροπορικής βάσης με tweet τους τόνισαν ότι οι δυνάμεις τους ανταποκρίνονται σε αναφορές ενός περιστατικού με ένοπλο στην αεροπορική βάση.

Στο προσωπικό της βάσης δόθηκε εντολή να βρουν καταφύγιο μέχρι το τέλος των ερευνών, ανέφερε η εφημερίδα Dayton Daily News.

Δείτε LIVE εικόνα:

Οι δυνάμεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της βάσης ανταποκρίθηκαν στις περίπου 12:40 τοπική ώρα στο νοσοκομείο της βάσης.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για κάποιο άτομο που έχει ταμπουρωθεί στον τέταρτο όρο του νοσοκομείου.

Our first priority in any emergency incident is to protect the men and women at Wright-Patt. Our base security forces defenders and fire department personnel are trained to quickly assess situations and take necessary action. An investigation is under way.