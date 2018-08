Συναγερμός στην Τουρκία – Πυροβολισμοί έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα

Άγνωστος άνοιξε πυρ κατά της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Άγκυρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το CNN Turk.

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο, πυροβόλησε πολλές φορές κατά του κτηρίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές σε ένα από τα παράθυρα.

Σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, ομάδες της Αστυνομίας αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι διέφυγαν με το αυτοκίνητο, λευκού χρώματος.

Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξαν θύματα, παρά μόνο υλικές ζημιές.

VIDEO from outside the US Embassy in Ankara, Turkey, after shots were fired. pic.twitter.com/AyM2FpiLwZ

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε στις 05:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/08/2018) έρχεται σε μία περίοδο που οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ βρίσκονται σε ρήξη, με αφορμή τη μη απελευθέρωση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον.

Drive-by shooting attack on US Embassy building in #Turkey's capital Ankara at or around 5 AM local time. Four to five shots were fired at the security gate, one hitting the bullet-proof window. Suspected attackers reportedly fled on a white sedan. pic.twitter.com/XAVZFO3IpH