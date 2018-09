Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Κτήρια κατέρρευσαν κοντά στο Σαπόρο

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών (σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Αμερικανικού Γεωφυσικού Ινστιτούτου) συγκλόνισε το νησί Χοκάιντο, το βορειότερο από τα κύρια νησιά της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε το USGS χωρίς να εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 62 χλμ. νοτιοανατολικά της περιφερειακής πρωτεύουσας, Σαπόρο.

Η πρώτη ανακοίνωση του USGS ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το εστιακό βάθος του ήταν 66 χλμ.

Από την πλευρά του, το ευρωπαϊκό USGS δίνει το σεισμό στα 6,6 Ρίχτερ.

