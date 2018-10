Κριμαία: Η ανατριχιαστική ψυχραιμία του μακελάρη – «Γι΄αυτό το έκανε» αποκαλύπτει πρώην φίλη του

Οι νεκροί από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες στο πολυτεχνικό κολλέγιο στο Κερτς της Κριμαίας, έφθασαν τους 21, μεταξύ των οποίων 16 φοιτητές (συμπεριλαμβανομένου και του δράστη) και 5 μέλη του προσωπικού, , ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 40 ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Υγείας, ενώ οι ανακριτικές αρχές έδωσαν εντολή για τη διερεύνηση της προσωπικότητας του δράστη της μαζικής αυτής δολοφονίας Βλαντιλάβ Ροσλιακόφ.

Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης καταστήματος όπλων.

Στις εικόνες, ο δράστης απαθανατίζεται με ανατριχιαστική ψυχραιμία να αγοράζει 150 σφαίρες για τα όπλα του. Σφαίρες που χρησιμοποίησε για να σκορπίσει το θάνατο στο κολλέγιο…

Ο νεαρός δράστης, την ημέρα που επισκέφθηκε το οπλοπωλείο στην πόλη Κέρτς, από το οποίο αγόρασε 150 σφαίρες , ήταν πάντως ήρεμος και είχε μαζί του όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δήλωσε υπάλληλος του καταστήματος στο πρακτορείο TASS.

«Ένας συνηθισμένος , ήρεμος άνθρωπος…δεν προκαλούσε καμία υπόνοια» δήλωσε ο υπάλληλος , προσθέτοντας ότι «ελέγξαμε όλα τα αναγκαία έγραφα και ήταν εντάξει».

Footage captured by CCTV cameras has revealed that 18 year old who attacked a vocational college in Crimea bought shotgun shells just 4 days prior to the incident. pic.twitter.com/1Fygvlcj4H

Στη δημοσιότητα δόθηκε επίσης ο επίσημος κατάλογος των θυμάτων της τραγωδίας αυτής, που αποτελείται από 20 ονόματα. Στα θύματα περιλαμβάνονται 15 φοιτητές εκ των οποίων οι 6 ήταν ανήλικοι και πέντε ενήλικοι. Στο μεταξύ επτά τραυματίες μεταφέρθηκαν στη Μόσχα με αεροσκάφος του υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών για να νοσηλευθούν σε νοσοκομεία της ρωσικής πρωτεύουσας.

Η εκπρόσωπος της Ανακριτικής Επιτροπής Σβετλάνα Πετρένκο δήλωσε στο πρακτορείο Interfax ότι δόθηκε εντολή να διεξαχθεί ψυχιατρική έρευνα μετά θάνατον για τον Ροσλιακόφ, δράστη του συγκεκριμένου εγκλήματος. Η ίδια προσέθεσε ότι έχουν προγραμματισθεί επίσης οι αναγκαίες ιατροδικαστικές και βαλλιστικές εξετάσεις.

Η βουλευτής Κριμαίας Όλγα Κοτίδη και μέλος της αρμόδια επιτροπής για ζητήματα άμυνας και ασφάλειας του Συμβουλίου Ομοσπονδίας είπε ότι θα ελεγχθεί το εκπαιδευτικό κέντρο σκοποβολής που έδωσε την άδεια για οπλοφορία στον δράστη της μαζικής αυτής δολοφονίας.

Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

Ο δράστης, σύμφωνα με την πρώην φιλενάδα του, την οποία επικαλείται σήμερα το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT, ήθελε να εκδικηθεί μαθητές που τον ταπείνωναν και «δεν ήθελε πια να ζει». «Έλεγε πως δεν εμπιστεύονταν πια τους ανθρώπους, από τότε που πρόσωπα στην τάξη του είχαν αρχίσει να τον ταπεινώνουν επειδή δεν ήταν όπως οι άλλοι», εξήγησε η 15χρονη φιλενάδα του στο RT ζητώντας να μην κατονομασθεί.

«Για το λόγο αυτό ο Βλαντισλάβ «δεν ήθελε πια να ζει και επιθυμούσε να εκδικηθεί γι΄ αυτές τις ταπεινώσεις», πρόσθεσε.

«Είχαμε ένα κοινό ενδιαφέρον, καθώς προπονούμαι στη σκοποβολή. Είχε κι αυτός πάθος για τη σκοποβολή, του άρεσαν διάφοροι τύποι όπλων» διευκρίνισε στο RT.

«Όταν συζητούσαμε μαζί, όλα ήταν καλά. Ήταν ευγενικός και ευαίσθητος, με βοηθούσε όταν κάτι δεν πήγαινε καλά» υοστήριξε ακόμα η έφηβη.

O πρωθυπουργός της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ δήλωσε από την πλευρά του ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης στην αποτρόπαια αυτή πράξη του να είχε και άλλους συνεργάτες, ισχυριζόμενος ότι όλη αυτή την επίθεση δεν θα μπορούσε να την έχει προετοιμάσει μόνος του

« Σκοπός της ανάκρισης είναι να βρεθεί ποιος τον προετοίμασε γι' αυτό το έγκλημα. Στην περίπτωση αυτή έδρασε μόνος του. Αυτό είναι κατανοητό, έχει αποδειχθεί. Ωστόσο την προετοιμασία κατά την δική μου άποψη και τις απόψεις συναδέλφων, δεν μπορούσε να την κάνει αυτό το κάθαρμα μόνος του», δήλωσε ο Αξιόνοφ.

Από την άλλη, ο πρόεδρος της Βουλής της Κριμαίας Βλαντίμιρ Κονσταντίνοφ, ισχυρίσθηκε ότι η μαζική αυτή δολοφονία ήταν λεπτομερώς οργανωμένη.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο κοσμήτορας της Σχολής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Μόσχας Γιούρι Ζίντσενκο, στο Κερτς αυτή την στιγμή παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη σε τραυματίες και συγγενείς των τραυματιών οι καλύτεροι ψυχολόγοι της χώρας.

Ο Ζίντσενκο δήλωσε ότι καθήκον των ψυχολόγων είναι, σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση να συμβάλουν στον μέγιστο βαθμό στη σωματική αποκατάσταση και στην ψυχική υγεία των τραυματιών και των οικείων τους και να μην επιτρέψουν να τους κυριεύσει ο πανικός.

Πούτιν: Αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης η τραγωδία στο Κερτς

Η τραγωδία στο κολλέγιο του Κερτς είναι μεταξύ άλλων αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης που συντελείται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ιντερνέτ , όπου κυκλοφορούν πολλά επιβλαβή πράγματα για την νεολαία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της ολομέλειας της Διεθνούς Λέσχης «Βαλντάι».

«Η χθεσινή τραγωδία, είναι με βάση όλα τα δεδομένα , αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, όσο κι αν φαίνεται παράξενο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο, βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί ολόκληρες κοινότητες, όλα ξεκίνησαν από τα γνωστά τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος

Σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, ο 18χρονος Βλαντισλάβ Ροσλιακόφ πήγε το μεσημέρι στο κολέγιο, στην πόλη Κερτς, κρατώντας ένα τουφέκι. Το πτώμα του βρέθηκε αργότερα μέσα στον χώρο της σχολής. Κατά τα φαινόμενα αυτοπυροβολήθηκε.



(Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης)

Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία ένδειξη για το ποια θα μπορούσαν να ήταν τα κίνητρα που οδήγησαν τον νεαρό να διαπράξει αυτήν την επίθεση, η οποία θυμίζει παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε σχολεία στις ΗΠΑ.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014, μια ενέργεια που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και για την οποία η Δύση επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα, όμως έκτοτε δεν έχουν αναφερθεί σημαντικά βίαια επεισόδια στη χερσόνησο.

Πολλά από τα θύματα της επίθεσης ήταν έφηβοι οι οποίοι φέρουν τραύματα από σφαίρες και θραύσματα.

According to the witnesses of the explosion they also heard gun-fire together with the explosion. Later #Russia's Investigative Committee identified personality of a man who shot at people in #Kerch college - 18yo 4-year student Vladislav Roslyakov.https://t.co/Vk3QjmtFBi pic.twitter.com/bMg1ifBA3R