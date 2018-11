«Έρχονται κυρώσεις»: Ο Τραμπ παραφράζει Game of Thrones και γίνεται viral (Pic)

Στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε, χωρίς κάποιο άλλο σχόλιο, μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται να περπατάει, φορώντας μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, με το κεφάλι στο πλάι και τη φράση «Οι κυρώσεις έρχονται» (Sanctions are coming, στα αγγλικά) σε μια αναφορά του "Winter is coming" (Ο χειμώνας έρχεται), του τίτλου του πρώτου επεισοδίου της σειράς blockbuster.

Στην αφίσα διευκρινίζεται ότι οι κυρώσεις θα τεθούν σε εφαρμογή την 5η Νοεμβρίου. Σε μια άλλη αναφορά στο "Game of Thrones", τα "O" έχουν τρεις κάθετες λωρίδες.