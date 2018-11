Λύθηκε το μυστήριο με το θάνατο των δύο δεμένων κοριτσιών - Αποκάλυψε μια ακόμα πιο τραγική ιστορία

Η Τάλα Φάρεα, 16 ετών και η Ροτάνα Φάρεα, 23 ετών, που ζούσαν στη Βιρτζίνια, βούτηξαν στον ποταμό προτιμώντας να βάλουν τέλος στη ζωή τους παρά να επιστρέψουν στη Σαουδική Αραβία, υποστήριξε ο Ντέρμοτ Σία, ο επικεφαλής των ερευνών. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια αξιόπιστη ένδειξη ότι διαπράχθηκε έγκλημα, όμως το ερευνούμε», πρόσθεσε.





Μάρτυρες από τη Βιρτζίνια είπαν στους αστυνομικούς ότι οι δύο νεαρές γυναίκες «θα προτιμούσαν να κάνουν κακό στον εαυτό τους, να αυτοκτονήσουν, παρά να γυρίσουν στη Σαουδική Αραβία».

Fairfax sisters found dead laying on rocks near the Hudson River in NYC. NYPD has identified them as 16-year-old Tala Farea & 22-year-old Rotana Farea. The bodies were fully clothed and bound together with duct tape according to a police source. #NYPD video credit: Peter Gerber pic.twitter.com/QiFGndAPDL