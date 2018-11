Ο τρόμος επέστρεψε στη Μελβούρνη: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι (pics&vids)

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (09/11), ότι αντιμετωπίζει την επίθεση του οπλισμένου με μαχαίρι άνδρα εναντίον περαστικών και αστυνομικών στο κέντρο της Μελβούρνης, ως τρομοκρατική.

Πάντως η αυστραλιανή αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι δεν απειλείται η ασφάλεια του κοινού μετά την επίθεση αυτή, αλλά η ίδια διεξάγει αντιτρομοκρατική έρευνα.

Ο άνδρας που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους σήμερα στο κέντρο της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, οδηγούσε ένα αυτοκίνητο γεμάτο με φιάλες αερίου, το οποίο έπιασε φωτιά. Ήταν σομαλικής καταγωγής και «γνωστός» στις υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με την αστυνομία και επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς και αστυνομικούς στην Μπερκ Στριτ στο κέντρο της Μελβούρνης, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους, σκοτώνοντας τον έναν επιτόπου, προτού τον πυροβολήσουν οι αστυνομικοί που προσπαθούσαν να τον θέσουν υπό έλεγχο.

Από τους δύο ανθρώπους που τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, ο ένας φέρεται ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το BBC.

Ο δράστης υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας της Βικτόρια Γκρέιαμ Άστον.

Ο ίδιος αρνήθηκε να κατονομάσει τον δράστη της επίθεσης, αλλά σημείωσε ότι είναι σομαλικής καταγωγής και ότι είναι «γνωστός στην αστυνομία» με «οικογενειακούς δεσμούς για τους οποίους γνωρίζει καλά η αστυνομία».

Ο Άστον πρόσθεσε επίσης ότι θα γίνει νέα εκτίμηση των ρυθμίσεων για την ασφάλεια για τις δημόσιες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα και το Σαββατοκύριακο στην Αυστραλία και ότι είναι πιθανόν να αυξηθεί η αστυνομική παρουσία.

Νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε το ABC News δήλωσαν σχετικά με την επίθεση αυτή ότι είδαν ένα αυτοκίνητο να αναπτύσσει ταχύτητα στην Μπερκ Στριτ και να τρακάρει αφού παρά λίγο να χτυπήσει ένα τραμ.

Επίσης ένας αυτόπτης μάρτυρας είδε τον δράστη της επίθεσης να βγαίνει από το αυτοκίνητό του και να «πετάει μέσα κάτι σαν βόμβα» προτού αυτό τυλιχθεί στις φλόγες. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η φωτιά στο αυτοκίνητο είχε τεθεί υπό έλεγχο σε 10 λεπτά.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν παράλληλα ότι είδαν τον άνδρα να μαχαιρώνει αδιακρίτως ανθρώπους στον δρόμο, ενώ κάποιος από αυτούς είπε ότι αφού το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες κάποιος πήγε προς το μέρος του οδηγού και τον μαχαίρωσε απευθείας στο στήθος.

