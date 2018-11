Γαλλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους κατά της σεξιστικής και σεξουαλικής βίας (vids)

Το κίνημα #NousToutes (Εμείς 'Ολες) στη Γαλλία που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο και έλαβε την στήριξη πολλών οργανώσεων, θέλει να «περάσει από την μαρτυρία στη δράση» και να ζητήσει «να τερματιστεί η ατιμωρησία όσων επιτίθενται».

«Συνήθως με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών (στις 25 Νοεμβρίου) είναι κάποιες εκατοντάδες, κάποιες χιλιάδες διαδηλωτές. Σήμερα, θα είναι παντού στη Γαλλία δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι», εκτίμησε η Καρολίν ντε Ας, μια από τις οργανώτριες των φεμινιστικών αυτών πορειών, όταν ρωτήθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Εδώ και έναν χρόνο, στον απόηχο του κινήματος #MeToo, που αύξησε κατά 23% τον αριθμό των καταγγελλόμενων κρουσμάτων βίας στην αστυνομία, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής κυβέρνησης, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει ορίσει την ισότητα γυναικών/ανδρών «μεγάλο σκοπό της θητείας» του.

