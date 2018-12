Επίθεση Στρασβούργο: Η αστυνομία ανακρίνει τον πατέρα και τα αδέρφια του δράστη (Pics+Vids)

Σύμφωνα με τη φωτογραφία ταυτότητας που δημοσιεύει το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ύποπτος έχει μαύρα μάτια και μαλλιά, πυκνά φρύδια και κοντό μούσι.

Αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης τον άκουσαν να φωνάζει «Αλλάχ Άκμπαρ», σύμφωνα με τον εισαγγελέα που έχει αναλάβει την έρευνα.

Πριν από τη χθεσινή επίθεση, ο φυγάς καταζητούνταν ήδη για μια υπόθεση ένοπλης ληστείας από συμμορία που χρονολογείται από τον Αύγουστο του 2018 και «η οποία εξελίχθηκε άσχημα», με απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με μια πηγή.

Για την υπόθεση αυτή επρόκειτο να συλληφθεί χθες, Τρίτη, το πρωί από τις δυνάμεις της τάξης, όμως δεν ήταν στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν μια χειροβομβίδα και ένα πιστόλι. Πέντε πρόσωπα έχουν τεθεί υπό κράτηση και ανακρίνονται, ανάμεσα τους και ο πάτέρας αλλά και τα δύο αδέλφια του δράστη.

«Δεν ήταν με πάθος στο ισλάμ», είπε εντούτοις στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας 22χρονος που κατοικεί στην ίδια συνοικία πολυκατοικιών σε προάστιο της πόλης του Στρασβούργου. Ο γείτονας αυτός περιγράφει έναν άνδρα «διακριτικό, όχι μεγαλόσωμο», ο οποίος κατοικούσε μόνος σ' ένα μικρό διαμέρισμα. Οι γονείς του κατοικούν επίσης στη συνοικία, διευκρινίζει.

Η πολυκατοικία του -μπροστά από την οποία είχαν πάρει θέσεις σήμερα το πρωί τρεις αστυνομικοί και η οποία βρίσκεται στο βάθος αυτής της μικρής συνοικίας εργατικών πολυκατοικιών- είναι ιδιαίτερα ρημαγμένη και περιγράφεται από τους γείτονες ως «πολυκατοικία για τράνζιτ».

Ο φάκελος του δράστη, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1989 στο Στρασβούργο, είχε χαρακτηρισθεί «S» από τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες από το 2016, αφού ο Σεκάτ είχε μείνει στη φυλακή από το 2013 έως το 2015, διάστημα κατά το οποίο προσείλκυσε την προσοχή των υπηρεσιών πληροφοριών για βιαιότητες, για τη ριζοσπαστικοποίηση των θρησκευτικών πρακτικών του και για τον προσηλυτισμό του.

Βάσει αυτών, οι υπηρεσίες τον παρακολουθούσαν «με αρκετά σοβαρό τρόπο» αφότου είχε αποφυλακιστεί το 2015, εξήγησε ο υφυπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

Το γεγονός ότι βρισκόταν στον κατάλογο των προς παρακολούθηση προσώπων προκαλεί ερωτήματα, σύμφωνα με το Ρόιτερς, για ενδεχόμενες αποτυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας, αν και στον κατάλογο αυτόν βρίσκονται περίπου 26.000 πρόσωπα που θεωρείται ότι μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο ασφάλειας για τη Γαλλία.

Μολονότι έχει ένα «αρκετά σημαντικό» ποινικό μητρώο (βιαιότητες, κλοπές, καταστροφές...), αυτός ο «ριζοσπαστικοποιημένος» «ουδέποτε έγινε γνωστός για αδικήματα συνδεόμενα με την τρομοκρατία», επέμεινε ο Νουνιέζ, διαψεύδοντας πως ο Σεκάτ είχε προσπαθήσει να μεταβεί στη Συρία.

Ο υφυπουργός ζήτησε επίσης από τα μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται με προσοχή στο κίνητρο της τρομοκρατίας, λέγοντας πως προς το παρόν «δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί», παρόλο που την έρευνα έχει αναλάβει η παρισινή εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας.

Part of Strasbourg city center evacuated because of shooter close to Christmas market. Soldiers we talked to mentioned five wounded. pic.twitter.com/fkgAgjxqVI