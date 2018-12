Με αίμα βάφτηκε το Κάιρο: Τρεις οι νεκροί από την έκρηξη σε λεωφορείο (pics)

Δύο Βιετναμέζοι τουρίστες και ένας Αιγύπτιος ξεναγός έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη βόμβας κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας σήμερα το απόγευμα, όπως έγινε γνωστό από επίσημες πηγές.

Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός εξερράγη τη στιγμή που περνούσε το τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε τους Βιετναμέζους τουρίστες. Ο οδηγός του οχήματος και ο ξεναγός, υπάλληλος του τουριστικού γραφείου, τραυματίστηκαν.

Ο ξεναγός υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου, Μουστάφα Μαντμπούλι, ο οποίος επισκέφθηκε τους τραυματίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τις εξελίξεις στην υπόθεση παρακολουθεί στενά ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, με τους υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών να βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο και στο χώρο όπου σημειώθηκε η έκρηξη αντίστοιχα.

More pictures including interior of the bus. pic.twitter.com/Ly3PppBDj6