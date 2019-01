Κραυγή αγωνίας: «Θέλω να αποποιηθώ το Ισλάμ – Σαουδάραβες πράκτορες θέλουν να με σκοτώσουν»

«Εάν δεν θέλει να φύγει, δεν θα σταλεί πίσω δια της βίας», δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης της αστυνομίας της Ταϊλάνδης Σουραχάτ Χακπάρν, προσθέτοντας ότι η νεαρή θα συναντηθεί εντός της ημέρας, όπως ζητά, με εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Νωρίτερα, ταϊλανδή δικηγόρος κατέθεσε, ματαίως, προσφυγή κατά της απέλασης της νεαρής από την Σαουδική Αραβία που δηλώνει ότι στην χώρα της απειλείται η ζωή της και κρατείται σε ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ.

Video from @rahaf84427714 just sent from her hotel room at the #Bangkok airport. She has barricaded herself in the room & says she will not leave until she is able to see #UNHCR. Why is #Thailand not letting @Refugees see her for refugee status determination? @hrw #SaveRahaf pic.twitter.com/3lb2NDRsVG — Phil Robertson (@Reaproy) January 7, 2019

Η δικηγόρος Ναντασίρι Μπέργκμαν, ειδικευμένη στις υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέθεσε την προσφυγή της ενώπιον δικαστηρίου της Μπανγκόκ. «Την απέρριψαν», δήλωσε καθώς ετοιμαζόταν να επισκεφθεί την 18χρονη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο αεροδρόμιο.

Η Ράφαχ Μοχάμεντ αλ-Κούνουν έχει υποστεί σωματική και ψυχική κακοποίηση από τη οικογένειά της και φοβάται για την ζωή της εάν επιστρέψει στην χώρα της.

Επρόκειτο να σταλεί πίσω στην Σαουδική Αραβία με πτήση προς το Κουβέιτ που απογειώθηκε από την Μπανγκόκ τα ξημερώματα. «Αλλά τελικά η πτήση αναχώρησε χωρίς αυτήν, διότι είχε οχυρωθεί στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο του αεροδρομίου», δήλωσε ο Φιλ Ρόμπερτσον, εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Human Rights Watch στην Ασία.

Kuwait Air officials, #Thai Immigration officials and others are outside #Rahaf's door, demanding she open it. She is refusing, saying that she wants to see UN #Refugee Agency @Refugees & demanding #Thailand let her seek asylum. Time ticking down, flight leaves in 29 minutes. pic.twitter.com/wQ266wWFwX — Phil Robertson (@Reaproy) January 7, 2019

Η υπόθεση της νεαρής παίρνει ειδικές διαστάσεις μετά την πρόσφατη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη και έκκληση έχει αναρτηθεί από την Change.org για την υπόθεση.

«Καλώ όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ζώνη τράνζιτ στην Μπανγκόκ να διαδηλώσουν κατά της απέλασής μου», έγραφε στο Twitter η Ράφαχ Μοχάμεντ αλ-Κούνουν. «Δεν θα φύγω από το δωμάτιό μου να δεν συναντήσω (εκπρόσωπο) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες».

Australia needs to help this young woman urgently! Her life is in danger after denouncing Islam & fleeing forced marriage. We can issue her w emergency travel docs so she can board flight to Australia & seek safety. I’ve called on the Govt to act quickly! https://t.co/aYy2WbGA2M — Sarah Hanson-Young? (@sarahinthesen8) January 7, 2019

Η αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας στην Μπανγκόκ καταβάλλει προσπάθειες να συναντηθεί με την νεαρή, αλλά οι αρχές της Ταϊλάνδης δεν έχουν δώσει προς το παρόν άδεια.