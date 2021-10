Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Νεοκλέους

Κύπρος - Όλες οι ειδήσεις: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 χρόνων ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Νεοκλέους, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Λευκωσίας και έδινε μεγάλη «μάχη» να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την οικογένεια του, φίλους, συνεργάτες και όλους τους εργαζόμενους στο δικηγορικό του γραφείο που ενημερώθηκαν για την τραγική κατάληξη.

Η επαγγελματική του καταξίωση στο χώρο της νομικής αδιαμφισβήτητη ιδρύοντας και διατηρώντας μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο.

Τη δεκαετία το 70 είχε εμπλακεί ενεργά με την πολιτική και υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Γλαύκου Κληρίδη.

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Νεοκλέους

Ο Ανδρέας Νεοκλέους γεννήθηκε στην Επισκοπή της Πάφου στις 3 Ιουλίου 1939. Ήταν ο Ιδρυτής και πρώτος Διευθύνων Συνεταίρος της Εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σια Δ.Ε.Π.Ε. Έλαβε μέρος στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ και για τη δράση του παρότι ανήλικος συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές και κρατήθηκε στις Κεντρικές φυλακές. Ο Ανδρέας Νεοκλέους αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1964 και εγγράφηκε στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το 1965.

Παντρεύτηκε τη Λία Νεοκλέους και απέκτησε δύο παιδιά τον Ηλία και τον Παναγιώτη που είναι επίσης Νομικοί, επικεφαλής σήμερα της Εταιρείας Ηλίας Νεοκλέους ΔΕΠΕ.

Πολιτική

Κατά τη δεκαετία του 1970 ενεπλάκη ενεργά στην Πολιτική. Εξελέγη στις 16 Ιουλίου βουλευτής Λεμεσού του Ενιαίου Κόμματος στις εκλογές του 1970 και ολοκλήρωσε τη θητεία του στις 19 Σεπτεμβρίου 1976. Υπήρξε από τους στενότερους συνεργάτες του Γλαύκου Κληρίδη και μέλος από το 1976 του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Το Δικηγορικό Γραφείο Νεοκλέους θεωρείται μέχρι σήμερα, ένα από τα μεγαλύτερα στην Κύπρο.

Ο ίδιος ο Ανδρέας Νεοκλέους θεωρήθηκε ως ένας από τους δικηγόρους που κατάφερε να προσδώσει εξωστρέφεια στα δικηγορικά γραφεία της Κύπρου, ενώ ήταν από τους πρώτους που κατάφερε να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις στην Κύπρο. Παράλληλα είχε δραστηριοποιηθεί και στον χώρο των media.

Διετέλεσε μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου, του Mediterranean Maritime Arbitration Association (Αντιπρόεδρος) και του International Academy of Tax Advisors. Επιπλέον, μέλος του International Tax Planning Committee of the Cyprus Bar Association και του Congress of Fellows of the Center for International Legal Studies και είναι National Reporter για το Foreign Lawyers Forum of the American Bar Association.

Θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους International Tax Lawyers in Euromoney’s International Tax Experts Guide. Στα Chamber Guides θεωρείτο ως Senior Statesman του νομικού επαγγέλματος.

