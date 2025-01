Η Exxon Mobil ξεκινά γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ – Αισιοδοξία για μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου

Σήμερα (19/01), η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε NAVTEX για την έναρξη γεωτρήσεων στο Οικόπεδο 5 της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης.

Το γεωτρύπανο VALARIS 9 που βρίσκεται ήδη στο σημείο θα πραγματοποιήσει την γεώτρηση από σήμερα έως την 19η Ιουνίου, στο Οικόπεδο 5, στον στόχο ΗΛΕΚΤΡΑ, για τον οποίο υπάρχουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα από τα αποτελέσματα των ερευνών που προηγήθηκαν.

Το γεγονός ότι ο «κολοσσός» Exxon Mobil που, σε κοινοπραξία με την Qatar Energy έχει τα δικαιώματα για το συγκεκριμένο Οικόπεδο, αποφασίζει να ξεκινήσει την γεώτρηση, αποδεικνύει ότι υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη σημαντικού κοιτάσματος φυσικού αερίου.

Το πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων εντός της οριοθετημένης ΑΟΖ (με την Αίγυπτο) έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, που ζητούν επανειλημμένα την αναστολή κάθε ερευνητικής δραστηριότητας και γεωτρήσεων εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Η Τουρκία ευθέως διεκδικεί τμήμα ακόμη και της οριοθετημένης Κυπριακής ΑΟΖ, ενώ, για λογαριασμό δήθεν των Τουρκοκυπρίων απαιτεί ως προϋπόθεση για οιαδήποτε έρευνα να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του ψευδοκράτους, ακόμη και για περιοχές νοτίως του νησιού.

Οι κυπριακές NAVTEX:

ZCZC MA 29

19 0100 UTC JAN 2025

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO

NAV WRNG 020/25

DRILLING OPERATION IN PSN 33-38.672 N 031-03.205E

BY DRILLING SHIP VALARIS DS-9 FROM 19 JAN 2025 UNTIL 19 JUNE 2025

A SAFETY ZONE OF 500 METERS FROM ANY POINT OF THE OUTER END

OF VALARIS DS-9 IS ESTABLISHED

ENTERING THE ABOVE AREA IS PROHIBITED FOR ANY REASON.

VIOLATION OF SAFETY ZONE WILL BE CONSIDER

AS CRIMINAL OFFENCE AGAINST THE REPUBLIC OF CYPRUS LAWS

AND THE INTERNATIONAL LAW AT SEA OF 1982.

CANCEL THIS MESSAGE ON 20 JUNE 2025 0100 UTC.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NNNN

ZCZC MA 27

19 0100 UTC JAN 2025

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO

NAV WRNG 019/25

DRILLING OPERATION IS CONDUCTED IN A CYCLICAL AREA RADIUS 5NM AND

CENTER POINT 33-38.672 N 031-03.205E

BY DRILLING SHIP VALARIS DS-9

FROM 19 JAN 2025 UNTIL 19 JUNE 2025

FOR SAFETY REASONS, ALL SHIPS ARE STRONGLY ADVISED

TO AVOID ENTERING THE AFOREMENTIONED AREA.

CANCEL THIS MESSAGE ON 20 JUNE 2025 0100 UTC.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA