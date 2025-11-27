Εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο στην Κύπρο: Red Sprites εμφανίστηκαν στον ουρανό - Δείτε βίντεο

Το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο των Red Sprites στον ουρανό της Κύπρου κατάφερε να απαθανατίσει το βράδυ της Τρίτης (25/11) ο κυνηγός καταιγίδων Γιώργος Παρασκευαΐδης.

Δείτε το βίντεο του Γιώργου Παρασκευαΐδη που δημοσιεύτηκε στους Καιρόφιλους Κυπρου:

Τα Red Sprites εμπίπτουν μέσα στην κατηγορία “παροδικών φωτεινών συμβάντων” (TLEs = Transient Luminous Events), με την κατηγορία αυτή να περιλαμβάνει και άλλα σπάνια φωτεινά φαινόμενα όπως είναι τα Blue Jets, Gigantic Jets, Elves κ.α). Η πρώτη καταγραφή Red Sprites σε εικόνα έγινε τυχαία από επιστήμονες του πανεπιστημίου της Μινεσσότα στις 6 Ιουλίου 1989, ωστόσο αναφορές για θεάσεις του συγκεκριμένου φαινομένου υπάρχουν και από πολύ παλαιότερα.

Τα Red Sprites παρουσιάζουν κυρίως ερυθρό χρώμα, παρατηρούνται κατά κύριο λόγο πάνω από ισχυρές καταιγίδες σε υψόμετρο περίπου 40-50 χιλιομέτρων έως και περίπου τα 90 χιλιόμετρα και συνδέονται έμμεσα με κεραυνούς θετικού φορτίου (Positive Cloud to Ground lightning strokes). Σύμφωνα με μελέτη του Craig J. Rodger (1999), τα Red Sprites μπορούν να αποτυπωθούν οπτικά σαν απλές στήλες ή να μοιάζουν σαν “μέδουσες” στον ουρανό.

Σύμφωνα με την ομάδα Athens Astrophotography and Storm Chasing Team που διαχειρίζεται ο Χρήστος Ντουντουλάκης, “η εμφάνιση αυτών των φαινομένων, είναι αποτέλεσμα ενός τοπικού ορυμαγδού διεγέρσεων και ιονισμών των μορίων της ατμόσφαιρας (κυρίως μοριακού αζώτου) και προκαλούνται από προϋπάρχουσες διαταραχές (στήλες κρύου πλάσματος, δηλαδή μερικώς ιονισμένου αερίου ήτοι αποτελούμενου από ιόντα και ελεύθερα ηλεκτρόνια) στην περιοχή εκείνη”. Περισσότερα σχετικά με τις φυσικές διεργασίες πίσω από την εμφάνιση των Red Sprites μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο της συγκεκριμένης ομάδας πατώντας εδώ.

*Με πληροφορίες από sigmalive.com

