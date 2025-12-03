Λεμεσός: Γυναίκα κλείστηκε στο σπίτι της και απειλούσε να το ανατινάξει γιατί της έκαναν έξωση

Το σπίτι το οποίο η γυναίκα απειλούσε να ανατινάξει σε περίπτωση που προχωρούσαν με την έξωση

Αίσιο τέλος είχε το επεισόδιο με γυναίκα που κλείστηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στο σπίτι της στη Λεμεσό στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και απειλούσε να το ανατινάξει επειδή της έκαναν έξωση.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του cyprustimes.com οι προσπάθειες των αστυνομικών να τη μεταπείσουν καρποφόρησαν με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την απόφασή της να πυρπολήσει το σπίτι, θέτοντας παράλληλα τον εαυτό της σε κίνδυνο.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως η γυναίκα ζητούσε να ανατραπεί η απόφαση που αφορούσε την έξωση της.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή μέλη της Αστυνομίας και απέκλεισαν τον δρόμο, ενώ κλήθηκαν και εξειδικευμένοι διαπραγματευτές προκειμένου να ηρεμίσουν τα πνεύματα.

