Συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο ExxonMobil: Μέχρι και 9 tcf φυσικό αέριο στο Τεμάχιο 10

Με τη δήλωση εμπορευσιμότητας προχωρά στο Τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ η Exxon Mobil, με χρονοδιάγραμμα την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου, «αν όλα πάνε καλά», το 2030 – 2035, όπως είπε την Παρασκευή (23/01) ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Τζον Άρντιλ, έπειτα από συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Καλωσορίζοντας τον κ. Άρντιλ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η δραστηριότητα της εταιρείας ExxonMobil είναι πολύ σημαντική στην ΑΟΖ της Κύπρου και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης.

Προσέθεσε ότι θα συζητήσουν τα μελλοντικά τους σχέδια για τα Τεμάχια 5 και 10, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει και για περισσότερα Τεμάχια.

Το στέλεχος της εταιρείας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στην κυπριακή ΑΟΖ ήταν επιτυχείς κυρίως στο «Πήγασος», εκφράζοντας επιθυμία να συνεχίσει με αυτή τη δυναμική.

Ακόμη, επεσήμανε πως ο στόχος είναι να προχωρήσουν με την εμπορευματοποίηση και με την παραγωγή του φυσικού αερίου που έχει ανακαλυφθεί το συντομότερο δυνατόν, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής υπολογίζεται η συνολική ποσότητα στα κοιτάσματα του Τεμαχίου 10 «Γλαύκος» και «Πήγασος» να ανέχονται στα 6 με 9 τρισ. κυβικά πόδια.

«Είχαμε σήμερα μία πολύ σημαντική συνάντηση μεταξύ της ExxonMobil, η οποία διαχειρίζεται το Τεμάχιο 10 και το Τεμάχιο 5, με το υπουργείο νωρίτερα μέσα στην ημέρα και μόλις τώρα με το Προεδρικό και τον ίδιο τον Πρόεδρο. Έχουμε μία πολύ μακρόχρονη και ισχυρή σχέση συνεργασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη», ανέφερε σε δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση.

Υπενθύμισε ότι αυτή η συνεργασία οδήγησε σε δύο ανακαλύψεις, στο κοίτασμα «Γλαύκος», το 2019, και πέρυσι στο «Πήγασος». «Το επόμενο βήμα για τη συνεργασία μας είναι να εξετάσουμε τις διαδρομές μέσω των οποίων αυτά τα δύο κοιτάσματα μπορούν να οδηγηθούν σε ανάπτυξη κι αυτό ακριβώς ήταν το θέμα της σημερινής συζήτησης», υπογράμμισε.

Όπως σημείωσε, κατά τη συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη, η εταιρεία παρουσίασε ένα σχέδιο για την προώθηση των κοιτασμάτων, μέσω της λεγόμενης Δήλωσης Εμπορευσιμότητας, που θα αποτελέσει, όπως ανέφερε, το επόμενο μεγάλο ορόσημο. Στη συνέχεια, θα αξιολογηθούν οι επιλογές προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των κοιτασμάτων.

«Είχαμε μία εξαιρετική συνάντηση σήμερα, παρουσιάσαμε αυτά τα σχέδια και είχαμε την πλήρη στήριξη τόσο του υπουργείου, όσο και του προέδρου. Επομένως, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που προχωράμε πλέον προς την πορεία ανάπτυξης», ολοκλήρωσε.

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω, ο κ. Άρντιλ εκτίμησε ότι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα «που έχουμε άμεσα μπροστά μας, είναι η Δήλωση Εμπορευσιμότητας. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα κατά το πρώτο μισό του έτους, με στόχο περίπου τον Απρίλιο. Ήδη εργαζόμαστε και από τις δύο πλευρές ώστε να επιτευχθεί αυτό το σημαντικό ορόσημο. Αυτό μας θέτει ουσιαστικά στην πορεία προς την ανάπτυξη».

Σημείωσε ότι τα επόμενα βήματα θα περιλαμβάνουν επιπλέον γεωτρήσεις, τα τελικά στάδια της επιβεβαίωσης (appraisal). Υπενθύμισε ότι στο «Γλαύκος» έχει ολοκληρωθεί και η επιβεβαιωτική γεώτρηση, η οποία ακόμη εκκρεμεί για το «Πήγασος». «Το επόμενο φυσικό βήμα είναι μία γεώτρηση επιβεβαίωσης στο «Πήγασος» και μία δοκιμή, με στόχο να γίνει αυτό το 2027. Αυτό θα μας δώσει όλες τις υπόγειες γεωλογικές πληροφορίες», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, είπε, θα γίνει το Front – End Engineering and Design (FEED), το οποίο θα προηγηθεί της τελικής επενδυτικής απόφασης για το έργο και τελικά, της έναρξης της παραγωγής.

«Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα αναμέναμε την έναρξη της παραγωγής στο χρονικό πλαίσιο μεταξύ 2030 και 2035. Φυσικά, θα εργαζόμαστε όσο το δυνατόν ταχύτερα, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα βασικά βήματα που πρέπει ακόμη να ολοκληρωθούν. Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε πάντα ένα εύρος χρονικών εκτιμήσεων», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά το Τεμάχιο 5, στο οποίο επίσης δραστηριοποιείται η Exxon, είπε ότι στο «Ηλέκτρα» δεν ήταν επιτυχής η ερευνητική γεώτρηση όσον αφορά τον εντοπισμό εμπορεύσιμων υδρογονανθράκων. «Ωστόσο, ήταν πολύ σημαντική από γεωλογική άποψη, καθώς επιβεβαίωσε την ύπαρξη ταμιευτήρα και ενός λειτουργικού συστήματος υδρογονανθράκων. Λαμβάνουμε αυτά τα δεδομένα και τα ενσωματώνουμε στη συνεχιζόμενη εργασία μας στο Τεμάχιο 5 για να κατανοήσουμε περαιτέρω τις προοπτικές. Αυτή η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε.

Σε ερώτηση αν η εταιρεία επιδεικνύει ενδιαφέρον και για τα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ που ακόμη δεν έχουν αδειοδοτηθεί, απάντησε ότι αυτό αποτέλεσε μέρος της σημερινής συζήτησης. «Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και αποτελεί την πιο σημαντική και πρώτη μας προτεραιότητα, είναι να οδηγήσουμε το «Γλαύκος» και το «Πήγασος» στην ταχύτερη δυνατή πορεία προς την ανάπτυξη. Περάσαμε πάνω από τον μισό χρόνο της συνάντησης δουλεύοντας πάνω σε αυτό και έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο πορείας στο οποίο είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι».

Ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, είπε ότι «είχαμε μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση με την αντιπροσωπεία της Exxon στην Κύπρο.

Τους ευχαριστήσαμε για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία και θεωρούμε ότι η παρουσία της εδώ δείχνει και τον βαθμό της στήριξης της ίδιας της εταιρείας, τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και γενικότερα στις γεωτρήσεις, στην εξερεύνηση για φυσικό αέριο στη δική μας ΑΟΖ».

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από το χρονοδιάγραμμα που ανέφερε ο κ. Άρντιλ, είπε «είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασιστεί. Προχωράμε κανονικά».