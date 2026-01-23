Συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο ExxonMobil: Μέχρι και 9 tcf φυσικό αέριο στο Τεμάχιο 10

Η ExxonMobil προχωρά με δήλωση εμπορευσιμότητας στο Τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ

Newsbomb

Συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο ExxonMobil: Μέχρι και 9 tcf φυσικό αέριο στο Τεμάχιο 10
ΚΥΠΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη δήλωση εμπορευσιμότητας προχωρά στο Τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ η Exxon Mobil, με χρονοδιάγραμμα την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου, «αν όλα πάνε καλά», το 2030 – 2035, όπως είπε την Παρασκευή (23/01) ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Τζον Άρντιλ, έπειτα από συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Καλωσορίζοντας τον κ. Άρντιλ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η δραστηριότητα της εταιρείας ExxonMobil είναι πολύ σημαντική στην ΑΟΖ της Κύπρου και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης.

Προσέθεσε ότι θα συζητήσουν τα μελλοντικά τους σχέδια για τα Τεμάχια 5 και 10, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει και για περισσότερα Τεμάχια.

Το στέλεχος της εταιρείας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στην κυπριακή ΑΟΖ ήταν επιτυχείς κυρίως στο «Πήγασος», εκφράζοντας επιθυμία να συνεχίσει με αυτή τη δυναμική.

Ακόμη, επεσήμανε πως ο στόχος είναι να προχωρήσουν με την εμπορευματοποίηση και με την παραγωγή του φυσικού αερίου που έχει ανακαλυφθεί το συντομότερο δυνατόν, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής υπολογίζεται η συνολική ποσότητα στα κοιτάσματα του Τεμαχίου 10 «Γλαύκος» και «Πήγασος» να ανέχονται στα 6 με 9 τρισ. κυβικά πόδια.

«Είχαμε σήμερα μία πολύ σημαντική συνάντηση μεταξύ της ExxonMobil, η οποία διαχειρίζεται το Τεμάχιο 10 και το Τεμάχιο 5, με το υπουργείο νωρίτερα μέσα στην ημέρα και μόλις τώρα με το Προεδρικό και τον ίδιο τον Πρόεδρο. Έχουμε μία πολύ μακρόχρονη και ισχυρή σχέση συνεργασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη», ανέφερε σε δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση.

Υπενθύμισε ότι αυτή η συνεργασία οδήγησε σε δύο ανακαλύψεις, στο κοίτασμα «Γλαύκος», το 2019, και πέρυσι στο «Πήγασος». «Το επόμενο βήμα για τη συνεργασία μας είναι να εξετάσουμε τις διαδρομές μέσω των οποίων αυτά τα δύο κοιτάσματα μπορούν να οδηγηθούν σε ανάπτυξη κι αυτό ακριβώς ήταν το θέμα της σημερινής συζήτησης», υπογράμμισε.

Όπως σημείωσε, κατά τη συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη, η εταιρεία παρουσίασε ένα σχέδιο για την προώθηση των κοιτασμάτων, μέσω της λεγόμενης Δήλωσης Εμπορευσιμότητας, που θα αποτελέσει, όπως ανέφερε, το επόμενο μεγάλο ορόσημο. Στη συνέχεια, θα αξιολογηθούν οι επιλογές προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των κοιτασμάτων.

«Είχαμε μία εξαιρετική συνάντηση σήμερα, παρουσιάσαμε αυτά τα σχέδια και είχαμε την πλήρη στήριξη τόσο του υπουργείου, όσο και του προέδρου. Επομένως, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που προχωράμε πλέον προς την πορεία ανάπτυξης», ολοκλήρωσε.

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω, ο κ. Άρντιλ εκτίμησε ότι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα «που έχουμε άμεσα μπροστά μας, είναι η Δήλωση Εμπορευσιμότητας. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα κατά το πρώτο μισό του έτους, με στόχο περίπου τον Απρίλιο. Ήδη εργαζόμαστε και από τις δύο πλευρές ώστε να επιτευχθεί αυτό το σημαντικό ορόσημο. Αυτό μας θέτει ουσιαστικά στην πορεία προς την ανάπτυξη».

Σημείωσε ότι τα επόμενα βήματα θα περιλαμβάνουν επιπλέον γεωτρήσεις, τα τελικά στάδια της επιβεβαίωσης (appraisal). Υπενθύμισε ότι στο «Γλαύκος» έχει ολοκληρωθεί και η επιβεβαιωτική γεώτρηση, η οποία ακόμη εκκρεμεί για το «Πήγασος». «Το επόμενο φυσικό βήμα είναι μία γεώτρηση επιβεβαίωσης στο «Πήγασος» και μία δοκιμή, με στόχο να γίνει αυτό το 2027. Αυτό θα μας δώσει όλες τις υπόγειες γεωλογικές πληροφορίες», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, είπε, θα γίνει το Front – End Engineering and Design (FEED), το οποίο θα προηγηθεί της τελικής επενδυτικής απόφασης για το έργο και τελικά, της έναρξης της παραγωγής.

«Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα αναμέναμε την έναρξη της παραγωγής στο χρονικό πλαίσιο μεταξύ 2030 και 2035. Φυσικά, θα εργαζόμαστε όσο το δυνατόν ταχύτερα, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα βασικά βήματα που πρέπει ακόμη να ολοκληρωθούν. Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε πάντα ένα εύρος χρονικών εκτιμήσεων», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά το Τεμάχιο 5, στο οποίο επίσης δραστηριοποιείται η Exxon, είπε ότι στο «Ηλέκτρα» δεν ήταν επιτυχής η ερευνητική γεώτρηση όσον αφορά τον εντοπισμό εμπορεύσιμων υδρογονανθράκων. «Ωστόσο, ήταν πολύ σημαντική από γεωλογική άποψη, καθώς επιβεβαίωσε την ύπαρξη ταμιευτήρα και ενός λειτουργικού συστήματος υδρογονανθράκων. Λαμβάνουμε αυτά τα δεδομένα και τα ενσωματώνουμε στη συνεχιζόμενη εργασία μας στο Τεμάχιο 5 για να κατανοήσουμε περαιτέρω τις προοπτικές. Αυτή η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε.

Σε ερώτηση αν η εταιρεία επιδεικνύει ενδιαφέρον και για τα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ που ακόμη δεν έχουν αδειοδοτηθεί, απάντησε ότι αυτό αποτέλεσε μέρος της σημερινής συζήτησης. «Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και αποτελεί την πιο σημαντική και πρώτη μας προτεραιότητα, είναι να οδηγήσουμε το «Γλαύκος» και το «Πήγασος» στην ταχύτερη δυνατή πορεία προς την ανάπτυξη. Περάσαμε πάνω από τον μισό χρόνο της συνάντησης δουλεύοντας πάνω σε αυτό και έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο πορείας στο οποίο είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι».

Ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, είπε ότι «είχαμε μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση με την αντιπροσωπεία της Exxon στην Κύπρο.

Τους ευχαριστήσαμε για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία και θεωρούμε ότι η παρουσία της εδώ δείχνει και τον βαθμό της στήριξης της ίδιας της εταιρείας, τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και γενικότερα στις γεωτρήσεις, στην εξερεύνηση για φυσικό αέριο στη δική μας ΑΟΖ».

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από το χρονοδιάγραμμα που ανέφερε ο κ. Άρντιλ, είπε «είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασιστεί. Προχωράμε κανονικά».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στη Μασαχουσέτη: 35χρονη στραγγάλισε τα 3 παιδιά της με λάστιχα γυμναστικής

23:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Πόλο: Απέναντι στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο

23:13WHAT THE FACT

Γιατί καλύπτουμε ενστικτωδώς το στόμα μας όταν χασμουριόμαστε

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η αναζήτηση για τη 16χρονη Λόρα: Νέα έκκληση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

22:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Παρέμβαση Τραμπ για τα Nησιά Τσάγκος και γιατί αφορά και την Ελλάδα

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η κακοκαιρία άφησε το στίγμα της – Σαρώθηκαν παραλίες και δρόμοι

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις αντιστρατήγων στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο οδηγών για την προτεραιότητα

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του «σκιώδους» στόλου πετρελαίου του Ιράν

22:06ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στη Θεσσαλονίκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης την ερχόμενη εβδομάδα

22:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Μόλις σοβαρεύτηκε η Φενέρμπαχτσε «καθάρισε» την Μπασκόνια

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στην Αττική: Αναγκαία η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων

21:55ΚΥΠΡΟΣ

Συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο ExxonMobil: Μέχρι και 9 tcf φυσικό αέριο στο Τεμάχιο 10

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

21:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 52 εκατομμύρια ευρώ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Σε 3.694 εργαζόμενους δεν καταβλήθηκε - Παρέμβαση Επιθεώρησης Εργασίας

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο δίδυμα κορίτσια ενός έτους αγνοούνται στη θάλασσα μετά από ανατροπή πλοιαρίου

21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συναντήσουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

17:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο οδηγών για την προτεραιότητα

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως καταρρίφθηκε το ελικόπτερο: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι

22:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Παρέμβαση Τραμπ για τα Nησιά Τσάγκος και γιατί αφορά και την Ελλάδα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση για τον πρώην υπουργό

20:14ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο και ο «εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος» που εκτέθηκαν οι Αμερικανοί πάνω από την στρατιωτική βάση στο Καράκας

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

16:28ΕΘΝΙΚΑ

30 χρόνια από τα Ίμια: Οι συσχετισμοί δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας τότε και τώρα - Πού θα κρινόταν μια αναμέτρηση - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ