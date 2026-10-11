Κύπρος: Κατακραυγή για μαζικό ξυλοδαρμο ανήλικου και βιντεοσκόπηση - Σκληρές εικόνες

Snapshot Ένας ανήλικος στην Κύπρο υπέστη ομαδικό ξυλοδαρμό από άλλους νεαρούς ηλικίας 15 έως 17 ετών.

Ο τραυματισμένος ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε κατακραυγή.

Υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία και προγραμματίζεται λήψη καταθέσεων για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η πιθανή αιτία της επίθεσης σχετίζεται με προσωπικές διαφορές για κοπέλα. Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τον άγριο ομαδικό ξυλοδαρμό ανηλίκου από άλλους νεαρούς φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ΣΙΓΜΑ της Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΙΓΜΑ, οι ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό είναι ηλικίας μεταξύ 15 και 17 ετών.

Την ίδια ώρα, άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στο σημείο παρακολουθούν το περιστατικό χωρίς να παρεμβαίνουν.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο τραυματισμός του ανηλίκου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα.

Όπως ανέφερε στο ΣΙΓΜΑ ο πατέρας του ανηλίκου, για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Ως πιθανή αφορμή της επίθεσης φέρεται να ήταν προσωπική διαφορά που σχετίζεται με κοπέλα.

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