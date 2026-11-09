Θρίλερ στην Πάφο: Άγριο φονικό - Άνδρας βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα σε αυτοκίνητο

Snapshot Ένας άνδρας βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Πέγεια Πάφου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε.

Η υπόθεση εξετάζεται ως ανθρωποκτονία, με τις αρχές να ερευνούν την ταυτότητα του θύματος και του κατόχου του οχήματος.

Το αυτοκίνητο φέρεται να έχει πρόσφατα πωληθεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και αναμένουν την άφιξη εγκληματολογικών ερευνητών και ιατροδικαστή.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου συνεχίζει τις έρευνες για να διαλευκάνει τις συνθήκες και τους υπεύθυνους του φονικού. Snapshot powered by AI

Σε υπόθεση ανθρωποκτονίας στρέφονται οι έρευνες των κυπριακών Αρχών, έπειτα από τον εντοπισμό σοβαρά τραυματισμένου άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο στην Πέγεια της Πάφου, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο άνδρας έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Παρά τη διακομιδή του, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του στις 19:45.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το SigmaLive, η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε περίπου στις 18:15, όταν γυναίκα ειδοποίησε την Υπηρεσία Ασθενοφόρων για έναν τραυματία μέσα σε σταθμευμένο όχημα στην οδό Βατουδιών.

Κομβικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται η εξακρίβωση του προσώπου που είχε στην κατοχή του το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε το θύμα.

Από τον έλεγχο των πινακίδων κυκλοφορίας προέκυψε ότι το όχημα είναι καταχωρισμένο σε κάτοικο κοινότητας της περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί πρόσφατα η πώλησή του, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση στον αγοραστή.

Η συγκεκριμένη εκκρεμότητα αποτελεί ένα από τα ζητήματα που εξετάζουν οι ανακριτές του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, στην προσπάθειά τους να ανασυνθέσουν τις συνθήκες της υπόθεσης.

Κατά την άφιξη των Αρχών, κανένα πρόσωπο που θα μπορούσε να συνδεθεί με την οδήγηση ή την κατοχή του οχήματος δεν βρισκόταν στο σημείο. Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να εντοπίσουν τον οδηγό ή τον κάτοχό του.

Ένα ακόμη στοιχείο που περιπλέκει την έρευνα είναι ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του νεκρού. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για Ευρωπαίο πολίτη, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερα εξακριβωμένα στοιχεία.

Η περιοχή όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο έχει αποκλειστεί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αστυνομικές και εγκληματολογικές εξετάσεις.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβούν μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και ιατροδικαστής.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, με βασικά ζητούμενα την ταυτοποίηση του θύματος, τον εντοπισμό του προσώπου που χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα θανατηφόρα τραύματα.

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