Νέες συμμαχίες με επίκεντρο την χρηματοδότηση της άμυνας – Με Καναδά η Ελλάδα, στο μυαλό του Αντώνη

Καταρχήν όπως όλοι καταλάβαμε ο Πρόεδρος Τραμπ πήγε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μόνο και μόνο επειδή οικοδεσπότης είναι ο πολύς καλός του φίλος Ερντογάν.

Από την άλλη, όπως έχει δείξει παλαιότερη συνάντηση των δύο στον Λευκό Οίκο, αλλά και η πρόσφατη επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο και συνάντησή τους με τον Πρόεδρο Σι, ο αμερικανός είναι πάαααρα πολύ καλός στα λόγια, όσο λιγότερα έχει να επιδείξει σε έργα. Η διατύπωση «θα το δούμε» για τα F35 είναι περισσότερο παρηγορητική, παρά συγκεκριμένη. Τώρα για τους κινητήρες των KAAN, θα τους αγοράσει όπως όλα δείχνουν η Τουρκία καταβάλλοντας 700 εκ δολάρια στην κατασκευάστρια General Electric, αλλά ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς για το τουρκικό μαχητικό που ξεκίνησε το 2016, και φιλοδοξεί να είναι 5ης γενιάς.

Μεταξύ των ηγετών που απόλαυσαν το δείπνο στην Άγκυρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με την σύζυγό του.

Σήμερα ξεκινούν οι hard core εργασίες. Το δικό τους πρόγραμμα στην Άγκυρα ακολουθούν και οι υπουργοί Δένδιας και Γεραπετρίτης , που συνοδεύουν τον Κυριάκο.

Συμμαχίες

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι συμμαχίες που σχηματίζονται εντός της Συμμαχίας με επίκεντρο τα οικονομικά. Δηλαδή την χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών, που είτε απαιτεί το μεγάλο αφεντικό (ΗΠΑ), είτε επιθυμούν τα ίδια τα κράτη, για να διαφυλάξουν και να ενισχύσουν την θέση τους σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος.

Ένας πόλος είναι ο Καναδάς. Η Ελλάδα αποφάσισε να συμμετάσχει με 100 εκ, ως ιδρυτικό μέλος στην Παγκόσμια Τράπεζα για την Άμυνα και Ασφάλεια (DSRB). Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε ο Καναδάς, και στην οποία θα υπάρξουν συνολικά δέκα ιδρυτικές χώρες-μέλη. Η Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) είναι μια παγκόσμια πολυμερής αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα χρηματοδοτεί αμυντικές ανάγκες και γενικότερα θέματα ασφάλειας. Για το θέμα είχε πρόσφατη επικοινωνία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Καναδό ομόλογό του Ματ Κάρνι.

Ένας άλλος, είναι γύρω από Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Φινλανδία και Πολωνία. Πρόκειται για τον MDM, έναν επίσης πολυμερή μηχανισμό άμυνα με στόχο την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για εξοπλισμούς. Ο MDM θα συσταθεί μέχρι το 2027.

Η DSRB θα λειτουργεί συμπληρωματικά στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια νέα συμμαχία με επίκεντρο την εξεύρεση κονδυλίων για άμυνα.

Ενόχληση

Γενικώς καλά τα ωραία λόγια, τα τυρκουάζ χαλιά, και τα γκράντε δείπνα, αλλά στο τέλος της ημέρας το χρήμα κινεί τα πάντα. Η Τουρκία που χαίρεται για την αγάπη του κ. Τραμπ στον Πρόεδρο Ερντογάν, δεν κρύβει την ενόχλησή της για τον αποκλεισμό της από τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε εξοπλιστικά. Τα επόμενα χρόνια αθροιστικά οι δαπάνες αυτές μπορεί να φτάσουν το 1,5 με 2 τρις ευρώ, και ο κακός γείτονας θέλει κομμάτι.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έκανε μια πικρόχολη ανάρτηση χθες για την δουν οι ευρωπαίοι που γεύτηκαν τα τουρκικά εδέσματα αλλά δεν ανοίγουν το πουγκί συντεταγμένα.

«Οι απειλές είναι πολυεπίπεδες, ταχύτερες και πιο σύνθετες. Τα παραδοσιακά σταθμά δεν αποτυπώνουν πλέον αυτήν την πραγματικότητα. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι η απόδοση: η ικανότητα ανάπτυξης, η βιομηχανική ικανότητα και η επιχειρησιακή ετοιμότητα» γράφει ο Φιντάν.

Περιορισμοί

«Μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι απαραίτητη — ωστόσο, οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ».

Δυστυχώς αυτά οι Τούρκοι δεν τα λένε σε χώρους που μπορεί να δεχτούν ερωτήσεις όπως πχ σε ποιες απειλές αναφέρεται ακριβώς; Στην απειλή του Ιράν, που ο κ. Τραμπ χάρηκε γιατί η Τουρκία …δεν πήγε μαζί του; Στην Ρωσία, που ο κ. Ερντογάν έχει παλιά λυκοφιλία; Ποιες είναι οι «πολυεπίπεδες απειλές» για τις Ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες η Τουρκία δεν έχει μέσα την ουρά της; Και πως μπορεί ένας υπουργός χώρας που διατηρεί απειλή πολέμου (casus belli) κατά συμμάχου στο ΝΑΤΟ, και κατέχει παράνομα το μισό έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ να έχει τόσο θράσος;

Φυσικά το ερώτημα μπορεί και να αντιστραφεί: πως μπορούν μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ να εμπιστεύονται έναν τέτοιο εταίρο;

Μπήκε μπροστά

Αυτός που τα είπε έξω απ’ τα δόντια, αρέσει δεν αρέσει, είναι ο Νετανιάχου. Και την ώρα που τα έλεγε, ένα νέο θερμό επεισόδιο ξεκινούσε στον Κόλπο, με τις ΗΠΑ να ανακαλούν ξανά τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου μετά από επίθεση σε πλοίο που διέσχιζε το Ορμούζ, αλλά όχι υπό τις ιρανικές εντολές.

Η ειρηνευτική διαδικασία ΗΠΑ-Ιράν, πριν τελειώσει η δουλειά στο Ιράν, έχει προκαλέσει νευρική κρίση στο Ισραήλ, και ψυχολογική απόσταση Τραμπ-Νετανιάχου. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πως θα τελειώσει αυτό. Ούτε καν εγώ.

Έχουμε beef

Όχι μόνο μεταξύ Τραμπ-Νετανιάχου. Αλλά και μεταξύ Κατρίνη-Φαραντούρη.

Ο άρτις μεταγραφής στο Πασοκ ευρωβουλευτής, απάντησε στα καρφιά του βουλευτή Ηλείας, για το θέμα της απόσπασης της συζύγου του στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Θέση περιζήτητη με πρεστίζ και παχυλή αμοιβή.

Ο κ. Φαραντούρης (παραπολιτικά fm) υπερασπίστηκε τη σύζυγό του αφήνοντας καρφιά για την σύζυγο Κατρίνη. «Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι δεν πρέπει να στελεχώνει κρίσιμη υπηρεσία η σύζυγος ενός βουλευτή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους. Εάν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει δυσμενής αντιμετώπιση μιας γυναίκας ακριβώς επειδή έχει σύζυγο στον δημόσιο τομέα, νομίζω ότι γυρίζουμε πίσω στη δεκαετία του '60», τόνισε. Και κατέληξε λέγοντας ένα δυσερμήνευτο: «είναι ανάρμοστο να προσπαθείς να χτυπήσεις έναν πολιτικό αντίπαλο στο πρόσωπο μιας γυναίκας», καθώς τα χτυπήματα για την απόσπαση δεν ήρθαν από τη ΝΔ, ούτε από την ΕΛΑΣ.

Ποιος είναι ο αντίπαλος;

Έχουμε κάλυψη

Τον ευρωβουλευτή κάλυψε απολύτως ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς (Ert News).

«Κανένα θέμα δεν υπάρχει με τον κ. Φαραντούρη» τόνισε. « Ήταν πολύ καθαρές οι εξηγήσεις του. Ο κ. Φαραντούρης εξήγησε ότι υπήρχε μια πρόσκληση, έχει αναρτηθεί στη διαύγεια. Αυτή έγινε με τις υπογραφές κανονικά των υπουργών. Άρα, κρίθηκε ότι έχει όλα τα εχέγγυα η σύζυγός του και τα προσόντα – νομίζω ότι αυτό κανένας δεν το έχει αμφισβητήσει – για να μπορέσει να μετακινηθεί εκεί. Κανένα θέμα δεν υπάρχει».

Χαρούμενος τρίτος

Μένοντας λίγο ακόμα στον εκπρόσωπο σημειώνω την χαρά του για τις δημοσκοπήσεις.

«Αν θυμάστε, πριν δύο εβδομάδες έλεγαν παντού ότι το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο. Και φάνηκε, προφανώς, ότι δεν είναι τέταρτο. Αυτή τη στιγμή είναι τρίτο στις δημοσκοπήσεις αλλά σύντομα αυτή η εικόνα θα ανατραπεί» επισήμανε. Και ξανα θύμισε την Ζωή που πέρυσι πέρασε το Πασοκ για τρεις-τέσσερις μήνες και το έριξε πάλι στην 3η θέση.

Επειδή στο Πασοκ χαίρονται που δεν είναι τέταρτοι, πράγματι και στην χθεσινή Interview είναι τρίτο.

Με τον Αλέξη να έχει βαρύ διψήφιο.

Στο μυαλό του Αντώνη

Ωστόσο το κλου της εν λόγω έρευνας είναι άλλο. Η εταιρία διερεύνησε τους πολίτες για το ποιο πιστεύουν ότι είναι το κίνητρο του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί κάνει tik tok;

Αυτό μάλιστα.

Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν απαντώντας ότι το κίνητρο του πρώην Πρωθυπουργού είναι να αμφισβητήσει τον Κυριάκο. Περίμενα κάτι πιο σκοτεινό ειν’ η αλήθεια.

Σας φιλώ

Η Πυθία