Ψάχνουν λεφτά στην ΕΕ, Ηγεμονικά ανώτερος ο Αλέξης, Νέα πρόσωπα στη ΝΔ,  Λίγο Μαζωνάκη ακόμα

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση νέων πόρων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, με χώρες όπως η Γερμανία να αντιτίθενται σε αυξήσεις προϋπολογισμού.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ΔΕΘ εμφανίστηκε με ηγεμονική ανωτερότητα και πρότεινε συνεργασία στην κεντροαριστερά, διευκολύνοντας την ανασυγκρότηση του χώρου.

Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει ανανέωση με νέους αναπληρωτές εκπροσώπους και αλλαγές στο κομματικό όργανο του Διαγραμματειακού, εστιάζοντας στην παραγωγή ιδεών και προτάσεων.

Η Ελλάδα ενισχύει τις οικονομικές σχέσεις με την Ιαπωνία, με αύξηση 41,8% στις ελληνικές εξαγωγές το 2025, κυρίως μέσω θερμαινόμενων ράβδων καπνού από την Παπαστράτος.

Οι συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα αναμένεται να κερδίσουν 135 εκατ. ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, χωρίς να υποχρεούνται να μετακυλήσουν πλήρως το κόστος στους δανειολήπτες. Snapshot powered by AI

Το φως αρχίζει κι υποχωρεί σιγά σιγά και η θερμοκρασία κατεβαίνει στην κοιλάδα. Οι υπάκουοι σκλάβοι μου έχουν μαζέψει όλες τις δάφνες - ευτυχώς φέτος που θα χρειαστούν πολλές ήταν όλες φουντωμένες. Δεν είναι μόνο οι εκλογές στην Ελλάδα, την Γαλλία, το Ισραήλ, την Γερμανία, τις ΗΠΑ (ενδιάμεσες), τη Σουηδία, τη Νέα Ζηλανδία, την Βραζιλία και αλλού. Είναι οι δύο καταραμένοι πόλεμοι που δεν λένε να τελειώσουν. Αν ξεκινούσε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα είχε 1,90 το λίτρο. Σύγκρυο. Η Λαγκάρντ αναγκάστηκε ν’ ανεβάσει άλλο ένα 0,25 το επιτόκιο λόγω του πληθωρισμού. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να φτάσει στο 4%. Σήμερα είναι στο 2,50%. Οι τέσσερις συστημικές στην Ελλάδα έχουν υπολογίσει ότι τα κέρδη τους θα είναι 135 εκ ευρώ από την αύξηση κατά 0,25%, ενώ άλλα τόσα έχουν ήδη βάλει στα ταμεία τους από την προηγούμενη αύξηση. Ποντάρουν στην άγνοια ότι δεν είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν την αύξηση, άρα ν’ ανεβάσουν τις δόσεις που πληρώνουν οι δανειολήπτες. Αυτό το ξέρει ο κεντρικός τραπεζίτης αλλά επιλέγει να μην κάνει καμία παρέμβαση. Ας πληρώνουν τα κορόιδα.

Ψάχνουν λεφτά

Τα πράγματα είναι δύσκολα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Αντόνιο Κόστα ψάχνει ιδέες για να βρει νέους πόρους για να περάσει το επόμενο ΠΔΠ (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) της ΕΕ για την περίοδο ’28-’34. Δηλαδή τα λεφτά που δίνουν τα κράτη-μέλη στις Βρυξέλλες και μετά μοιράζονται ξανά στα μέλη ανάλογα. Οι γερμανοί έχουν πει ήδη ότι λεφτά δεν υπάρχουν, για το σχέδιο ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ και μαζί της είναι ως συνήθως η Δανία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία. «Σε μια εποχή που όλα τα κράτη μέλη κάνουν περικοπές στον προϋπολογισμό, αυτό είναι απλώς αβάσιμο», δήλωσε ο Μερτς.

Η αύξηση της ενέργειας συμπαρασύρει τα πάντα σε ένα εφιαλτικό σενάριο.

Αυλαία

Ίσως γι’ αυτό στην ΔΕΘ τόσο ο Κυριάκος όσο κι ο Αλέξης ήταν σχετικά μαζεμένοι στις παροχές, ο καθένας ανάλογα με τη θέση του βέβαια. Οι καιροί μπροστά είναι αβέβαιοι. Αύριο μιλάει και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει ήδη τάξει 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ μεταξύ άλλων. Το Πασοκ πιέζεται από την παρουσία του Αλέξη που ανέβηκε με το ασανσέρ σε βαρύ διψήφιο, και το αφήγημα «πρώτη με μία ψήφο» έχει δώσει την θέση του «οι δημοσκοπήσεις μπορεί ν’ αλλάξουν και θ’ αλλάξουν καθώς θα ξεθωριάσει ο Αλέξης».

Ηγεμονική ανωτερότητα

Θα έρθουν όμως έτσι τα πράγματα; Ο εκλογικός αναλυτής Γ. Σεφερτζής

εκτιμά (Σκάι) ότι ο κ. Τσίπρας δεν υπήρξε διχαστικός στην ΔΕΘ. «Αντιθέτως εμφανίστηκε να έχει ηγεμονική ανωτερότητα» στον χώρο. Πού στηρίζει την άποψη αυτή; Στο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρόεδρος της Αριστερής Συμπαράταξης για συνεργασία στις δεύτερες κάλπες. «Αυτό του εξασφαλίζει δύο πλεονεκτήματα: α) είναι γεφυροποιός ενόψει ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς και β) ευθυγραμμίζεται με το κοινό αίσθημα που δεν καταλαβαίνει γιατί η αντιπολίτευση δεν συνεννοείται ώστε να αποτελέσει τον δεύτερο πόλο».

Φρέσκο αεράκι

Την ώρα που στην κεντροαριστερή πολυκατοικία τρώνε τα σωθικά τους, στη Νέα Δημοκρατία ανασυντάσσονται. Μέσα στο μήνα πρόκειται να ενισχυθεί το επικοινωνιακό team της Πειραιώς με αναπληρωτές εκπροσώπους. Θα είναι τουλάχιστον δύο, νέα παιδιά, φρέσκα πρόσωπα.

Επίσης έρχονται αλλαγές στο Διαγραμματειακό, δηλαδή μίνι κομματικός ανασχηματισμός καθώς το όργανο έχει απαξιωθεί. Μιλάμε για Γραμματείες χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ρόλο και χωρίς αρμοδιότητες. Η ιδέα είναι οι Γραμματείες να συνδεθούν με τα υπουργεία, να ‘ματσάρουν’ ως αντικείμενο, και να παράγουν ιδέες και προτάσεις. Γενικώς ο Γραμματέας Κυρανάκης

έχει σηκώσει το χαλί, κι έχει ανοίξει τα παράθυρα να μπει φρέσκος αέρας στο κόμμα.

Όχι σελέμπριτι

Τέλος του μήνα, άντε Οκτώβριο θα ανακοινωθεί και πακέτο 100 υποψηφίων για τα γαλάζια ψηφοδέλτια σε όλες τις περιφέρειες. Όπως μου λέει αγαπημένο σπουργίτι της Πειραιώς, πρόκειται κατά 70% για έμπειρα πρόσωπα που έχουν όρεξη να ριχτούν στην μάχη για την εκλογική νίκη και το υπόλοιπο πρωτοεμφανιζόμενοι. Σε κάθε περίπτωση απ’ ότι κατάλαβα, ο Κυρανάκης δεν γουστάρει σελέμπριτις, καθώς όπως έχει αποδειχτεί στο παρελθόν συνήθως αφαιρούν (και εκλέγονται), παρά προσθέτουν δυνάμεις.

Ελληνικό Τα-κού-μι

Καθώς οι προβολείς θα αποσυρθούν σιγά από την Θεσσαλονίκη, μένω λιγάκι ακόμα στο αεράκι που έφερε η Ιαπωνία στην χώρα μας και επικεντρώνω στην συζήτηση που διοργάνωσε η Enterprise Greece στο περίπτερο της τιμώμενης χώρας με θέμα "Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ιαπωνίας. Εξάγοντας καινοτομία στην Ιαπωνία".

Στην εκδήλωση αυτή, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης

ανέδειξε τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών και τόνισε ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 41,8% το 2025. Ο κ. Θεοχάρης επισήμανε μάλιστα πως πρέπει να περάσουμε από το "exporting to Japan" στο "innovating with Japan".

Τί εξάγουμε;

Η απορία εύλογη. Τι στο καλό εξάγουμε στην Ιαπωνία, την χώρα του https://www.newsbomb.gr/manteio/story/1760919/giaponezikos-minimalismos-sto-programma-tou-aleksi-prokalei-amixania-to-pasok-den-einai-i-parea-tou

Τα-Κού-μι;

Την απορία έλυσε ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος.

(φωτό Χατζόπουλος)

«Το 2025 το 83% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιαπωνία προήλθε από τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού που παράγονται στο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο, ενώ σήμερα το 60% της παραγωγής του εργοστασίου κατευθύνεται στην ιαπωνική αγορά» τόνισε ο κ. Χατζόπουλος. «Η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα απαιτητική αγορά. Δεν θα αγοράσουν το προϊόν επειδή είναι ελληνικό. Θα το αγοράσουν επειδή είναι καλό και παραδίδεται με την ίδια ποιότητα και συνέπεια σταθερά».

Λίγο Μαζωνάκη ακόμα …

Σταθερά καλός ήταν κι ο Γιώργος. Ας είναι ελαφρύ…

Σας φιλώ

Η Πυθία