J2US: Χίμηξε στον Σαμαρά το σκυλί της Πρεζεράκου και επικράτησε πανικός (vid)

Και όμως! Συνέβη και αυτό! Παραλίγο να δαγκώσει τον Τρύφωνα Σαμαρά το κατά τα άλλα πολύ χαριτωμένο σκυλάκι της Έρρικας Πρεζεράκου το οποίο παίρνει πάντα μαζί της στα γυρίσματα του Just The Two of Us!

Το όλο περιστατικό συνέβη την ώρα που η Κωνσταντίνα, ως άλλη... Barbie βρισκόταν ενώπιον των κριτών και άκουγε την κριτική τους.

Τότε άρχισε ο σκύλος της Έρρικας να γαβγίζει έντονα, κάτι που καθόλου τηλεοπτικό δεν είναι.

Έτσι, ο Τρύφωνας Σαμαράς σκέφτηκε να πάει κοντά του και να το χαϊδέψει προκειμένου το σκυλάκι να σταματήσει.

