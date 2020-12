Τηλεθέαση: «Έσπασε» τα μηχανάκια μέτρησης το ντουέτο Βίσση - Βανδή!

Δείτε το νούμερο που συγκέντρωσε ο τελικός του J2US με τις δυο σταρ στη σκηνή!

Κίνηση... ματ έκανε ο Νίκος Κοκλώνης και το J2US με το ντουέτο Άννα Βίσση - Δέσποινα Βανδή, στη σκηνή του παιχνιδιού.

Ο μεγάλος τελικός του show ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 2 τα ξημερώματα, με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο και την Ζόζεφιν να αναδεικνύονται νικητές. Ωστόσο, Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή έγραψαν ιστορία στον τελικό του Just the 2 Of Us

Όσον αφορά την τηλεθέαση, ο μεγάλος τελικός του show σημείωσε μέσο όρο 23% στο γενικό σύνολο και 23,3% στο δυναμικό κοινό.

Να σημειωθεί, επίσης, πως το J2US έκανε τα υψηλότερά του νούμερα κατά τη διάρκεια που η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή βρέθηκαν μαζί στη σκηνή του show.

Συγκεκριμένα, στο τέταρτο 01:15 – 01:29, το J2US σκαρφάλωσε στο 40,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό σύνολο έφτασε στο 38%.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

