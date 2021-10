J2US: Έρχεται το ντουέτο που θα συζητηθεί! (photos)

J2US: Δείτε τα πρώτα «κλικ» από τις πρόβες

Έρχεται στη σκηνή του «Just the 2 of Us» , του φαντασμαγορικού show του Alpha, σε έναν ρόλο-έκπληξη και μια εμφάνιση που θα συζητηθεί!

Ο λόγος για την λαμπερή Κατερίνα Καινούργιου, η οποία μαζί με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, έκαναν την πρόβα τους για τη σαββατιάτικη εμφάνισή τους στο show, απ΄όπου και τα κλικ που ακολουθούν.

PHOTO GALLERY Photo 1/5 Ο Νίκος Κοκλώνης Photo 2/5 Νίκος Κοκλώνης, Νίκος Κουρκούλης και Κατερίνα Καινούργιου Photo 3/5 Νίκος Κοκλώνης, Νίκος Κουρκούλης και Κατερίνα Καινούργιου Photo 4/5 Νίκος Κοκλώνης και Κατερίνα Καινούργιου Photo 5/5 Νίκος Κοκλώνης και Κατερίνα Καινούργιου

Υπό την καθοδήγηση του Νίκου Κουρκούλη, η Κατερίνα και ο Νίκος, ετοιμάζουν ένα δυνατό ντουέτο και υπόσχονται να μας εντυπωσιάσουν, σε μία απολαυστική βραδιά με χορό, τραγούδι και πολλές ανατροπές!

Κι επειδή στο J2US ι εκπλήξεις δεν σταματούν, το Σάββατο, καλεσμένοι είναι η Κατερίνα Στανίση και ο Διονύσης Σχοινάς!

Γιατί στο «Just the 2 of Us», κάθε σαββατόβραδο είναι ένα ξέφρενο πάρτι!

