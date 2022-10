J2US: Αυτή είναι η τέταρτη κριτής του μουσικού σόου

Αποκαλύφθηκε η νέα κριτής του J2US!

Εντυπωσιακή είσοδο έκανε ο Νίκος Κοκλώνης στην έναρξη της πρεμιέρας του Just the 2 of Us!

Ο παρουσιαστής τραγούδησε τη διασκευή του τραγουδιού «Παίζει πάρτι στο νησί» συνοδευόμενος από τους τρεις κριτές που ήδη γνωρίζουμε, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και τη Βίκυ Σταυροπούλου.

Λίγο μετά τις πρώτες διαφημίσεις ο Νίκος Κοκλώνης επιτέλους αποκάλυψε ποιο πρόσωπο θα βρίσκεται στην τέταρτη καρέκλα.

Μέσα από το κοντέινερ με το νούμερο 4 βγήκε η Καίτη Γαρμπή υπέρλαμπρη με ένα γκρι κουστούμι... και από σήμερα ανήκει στην οικογένεια του J2US!

Όπως ήταν φυσικό το Twitter ξετρελάθηκε με τη εμφάνιση - έκπληξη!