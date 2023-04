Survivor All Star: «Βόμβα» για νέες αποβολές; - 4 παίκτες επικοινώνησαν με τις οικογένειές τους

Survivor All Star: Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις

Μεγάλο θέμα έχει δημιουργηθεί με τις αποβολές του Survivor All Star αφού δωροδοκούν τους ντόπιους προκειμένου να έχουν φαγητό ή επικοινωνία.

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» αποκάλυψε πώς υπάρχουν τέσσερις παίκτες όπου έχουν επικοινωνήσει κρυφά με την οικογένειά τους.

Αρκετοί έχουν εκφράσει την αντίρρησή τους και την οργή τους για το γεγονός πώς δεν έχουν αποβληθεί ενώ άλλοι που δεν έχουν κάνει κάποιο παράπτωμα έφυγαν κακήν κακώς.

«Η Ελευθερία δεν θέλει καθόλου τον Μάριο. Είναι πικραμένη»

Ο Τριαντάφυλλος παραχώρησε δηλώσεις στο Super Κατερίνα από τα παρασκήνια του Just the 2 of Us.

Ο τραγουδιστής σχολίασε τα όσα γίνονται στο «Survivor All Star» και φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σχέση της Ελευθερίας Ελευθερίου με τον Μάριο Πρίαμο.

«Με Ελευθερία μιλάμε συνέχεια βιντεοκλήση και χθες με πήρε το βράδυ και ήταν στεναχωρημένη γιατί λέει αυτό τον στόχο τον είχε χθες. Της είπα ότι δεν το διαχειρίστηκε όπως έπρεπε με το Μάριο θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο πολύ στο παιχνίδι, είναι καλή στα αθλήματα, είχε κάνει πολλή προσπάθεια και προπόνηση» δήλωσε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

«Δεν τον θέλει καθόλου τον Μάριο, τον έκανε και unfollow… είναι μόδα τώρα αυτό και εγώ όποιος δεν θέλει θα τους κάνω unfollow… Μου είπε ότι είναι πικραμένη..» αποκάλυψε ο τραγουδιστής για τη φίλη του.

