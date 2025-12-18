Από τον Αλ Καπόνε στον Μίκι Κοέν: Οι 7 πιο διαβόητοι κρατούμενοι του Αλκατράζ
Το Αλκατράζ άνοιξε ως ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας το 1934 και πολύ γρήγορα έγινε ο τελικός προορισμός για κρατούμενους που θεωρούνταν ανεξέλεγκτοι ή ιδιαίτερα επικίνδυνοι για άλλα σωφρονιστικά ιδρύματα
Τα εγκλήματα που έστειλαν τον Αλ Καπόνε, τον Ρόμπερτ «Μπέρντμαν» Στράουντ και άλλους στις φυλακές του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
