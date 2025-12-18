Πώς είναι τα 2 τελευταία λεπτά πριν σε «καταπιεί» το ηφαίστειο
Το πείραμα με την κάμερα
Κάμερα του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ κατέγραψε τα τελευταία της λεπτά, καθώς ηφαίστειο από τη Χαβάη εξαπέλυσε βίαιη έκρηξη, στέλνοντας λάβα και βράχους κατευθείαν στον φακό.
