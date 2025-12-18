Πώς είναι τα 2 τελευταία λεπτά πριν σε «καταπιεί» το ηφαίστειο

Κάμερα του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ κατέγραψε τα τελευταία της λεπτά, καθώς ηφαίστειο από τη Χαβάη εξαπέλυσε βίαιη έκρηξη, στέλνοντας λάβα και βράχους κατευθείαν στον φακό.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας