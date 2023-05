Survivor All Star: Γιατί δεν προβλήθηκε σήμερα (11/5)

Survivor All Star: Εκτός αέρα το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ και την Πέμπτη (11/5) – Τι συνέβη.

Την Τετάρτη (10/5), με εξαίρεση το Mega που ήταν υποχρεωμένο βάσει συμφωνίας να προβάλλει τον αγώνα Champions League ανάμεσα στη Μίλαν και την Ίντερ, όλα τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας από τις 21:00 και έπειτα πρόβαλαν το debate των πολιτικών αρχηγών.

Ο ΣΚΑΪ δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με αποτέλεσμα να μην προβληθεί το Survivor All Star. Το ριάλιτι επιβίωσης, όμως, δεν προβλήθηκε ούτε την Πέμπτη (11/5), όπως πολλοί θα περίμεναν. Ο ΣΚΑΪ, βέβαια, είχε ενημερώσει για την αλλαγή προγράμματος καθώς την Πέμπτη διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision και έτσι το Survivor All Star αυτή την εβδομάδα σταμάτησε στο επεισόδιο της Τρίτης (9/5). Η επιστροφή του Survivor All Star στις οθόνες μας, θα γίνει κανονικά την Κυριακή (14/5) με νέο επεισόδιο αλλά και με αρκετές αλλαγές στις ασυλίες που διεκδικούν οι παίκτες.

Survivor All Star Spoiler: Τι αλλάζει με τις νέες ασυλίες

Αλλαγές και πάλι στο Survivor All Star εξαιτίας των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στο πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας το Survivor All Star θα μεταδίδεται έως και την Τετάρτη.

Αυτό σημαίνει πως η Τετάρτη θα είναι η μέρα που θα δούμε την αποχώρηση, γεγονός που αυτομάτως σημαίνει ότι οδεύουμε ξανά προς εβδομάδα με δύο και όχι τρεις ασυλίες.

Την Κυριακή θα δούμε Διάσημους και Μαχητές να αγωνίζονται ως μεμονωμένα άτομα για να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο της σεζόν, το αυτοκίνητο. Τη Δευτέρα θα δούμε το αγώνισμα για την κατάκτηση της πρώτης ασυλίας και την Τρίτη θα δούμε τη δεύτερη ασυλία, για να ακολουθήσει μετά τα μεσάνυχτα η ψηφοφορία για την αποχώρηση ενός εκ των τουλάχιστον τριων υποψηφίων.

Η εβδομάδα θα κλείσει την Τετάρτη με την αποχώρηση.

