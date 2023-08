Όλες οι εκπομπές του ΣΚΑΪ τη νέα χρονιά – Ενημέρωση και ψυχαγωγία πάνε πακέτο

Από το πρωί έως το βράδυ το κανάλι του Φαλήρου θα έχει ενδιαφέρουσες επιλογές.

«Κλειδωμένα» είναι όλα τα πρότζεκτ του ΣΚΑΪ για τη νέα χρονιά. Οι ιθύνοντες, μάλιστα, έχουν κάνει και τον προγραμματισμό τους και έχουν τοποθετήσει κάθε εκπομπή σε ζώνη.

Το πρωί, στις 05.00 θα βγαίνει στον αέρα η «Πρώτη εικόνα» για να δίνει τη σκυτάλη στις 06.00 στο «Σήμερα». Στις 09.50 σειρά θα έχουν οι «Αταίριαστοι» ενώ στις 12.00 θα αναλαμβάνει δράση η Φαίη Σκορδά. Με νέα ομάδα, αρχισυντάκτρια και τίτλο, στόχος είναι να κερδίσει το κοινό και να χαρίσει υψηλή τηλεθέαση στον σταθμό. Το μαγκαζίνο θα διαρκεί δύο ώρες, δίνοντας lead in στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, με επικρατέστερο τίτλο «Fay’s Time».

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Άγγελος Βουράκης είναι οι μόνοι που παραμένουν στις θέσεις τους. Νέα άφιξη ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο δημοσιογράφος, που αποχώρησε από το OPEN, θα βρεθεί σε νέα λημέρια βάζοντας αλατοπίπερο στην εκπομπή με τα σχόλιά του και τα ρεπορτάζ του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η γυναικεία παρουσία στο πάνελ. Η Μάρτζυ Λαζάρου, με μακρά πορεία στην TV και στα έντυπα, επιστρέφει μπροστά στις κάμερες. Η δημοσιογράφος, που έχει μία υπέροχη συνεργασία με τον ΣΚΑΪ τα τελευταία χρόνια, θα βρίσκεται στο πλευρό της Φαίης και θα δίνει τη δική της νότα. Την ομάδα μπροστά από τις κάμερες συμπληρώνει η Μαρία Φραγκάκη, μία γυναίκα επίσης με άποψη και γνώμη.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Κατερίνα Καραβάτου θα αναφωνεί «My style rocks». Το ριάλιτι μόδας, που θα κρατά θέση καθημερινά στον προγραμματισμό, επανέρχεται με την ίδια παρουσιάστρια και πολλές εκπλήξεις. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι η κριτική επιτροπή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Στέλιος Κουδουνάρης και Δημήτρης Σκουλός μένουν για να υποδεχτούν μία εκκεντρική παρουσία. Η Σοφία Χατζηπαντελή βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους ιθύνοντες προκειμένου να αντικαταστήσει την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Απογεύματα στο ΣΚΑΪ σημαίνουν παιχνίδι! «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» έρχεται για να διασκεδάσει. Τα πιο αστεία, αυθόρμητα και ανατρεπτικά ζευγάρια, μία μητέρα με το παιδί της, δύο φίλοι, δύο συνάδελφοι, σύζυγοι, ξαδέλφια, γείτονες, κάθε ευφάνταστος συνδυασμός ζευγαριού μπορεί να βρεθεί στην κουζίνα. Ο Μάρκος Σεφερλής θα βρεθεί στο ρόλο του οικοδεσπότη! Με «εργαλεία» το χιούμορ και τις αξεπέραστες ατάκες του, βοηθά στις προετοιμασίες των συνταγών, δίνει συμβουλές και καθοδηγεί τα ζευγάρια.

Ο Έκτορας Μποτρίνι επιστρέφει στο ρόλο του κριτή. Ο καταξιωμένος σεφ δοκιμάζει και αποφασίζει ποιο είναι το καλύτερο πιάτο και συνεπώς, ποια ομάδα συνεχίζει να παίζει! Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν δύο ομάδες των δύο ατόμων που έχουν συγκεκριμένο χρόνο για να εκτελέσουν τη συνταγή που έχουν επιλέξει. Μόνο ο ένας από τους δύο μπορεί να μαγειρέψει, ο άλλος βοηθά και καθοδηγεί. Το αντίπαλο ζευγάρι παρακολουθεί, σχολιάζει και δοκιμάζει το πιάτο των αντιπάλων. Ο κριτής δοκιμάζει τα πιάτα και αναδεικνύει τον νικητή της ημέρας. 1.000 ευρώ κάθε μέρα περιμένουν το νικητήριο ζευγάρι, που έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει και την επόμενη μέρα, έχοντας για αντίπαλο ένα νέο ζευγάρι.

Στην ίδια συχνότητα θα δούμε και την επιστροφή του «Μονομάχου» με τον Χρήστο Φερεντίνο. Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων υπόσχεται δυναμικές, γνωστικές μονομαχίες. Ένα συναρπαστικό φορμάτ, με εκατομμύρια fans εντός και εκτός τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο, που βασίζεται στο «1 vs 100» της εταιρείας Banijay Rights, έχει μεταδοθεί σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. 1 Μονομάχος, 100 αντίπαλοι, 1 μεγάλο έπαθλο έως 100.000 ευρώ! Ένας διαγωνιζόμενος παίζει εναντίον 100 αντιπάλων, οι οποίοι αποκαλούνται «The Mob».

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που τίθενται ταυτόχρονα και σε εκείνον αλλά και στους 100. Αν ο Μονομάχος ή κάποιο μέλος του Mob δώσει λάθος απάντηση, αποκλείεται από το παιχνίδι. Όσα περισσότερα μέλη του Mob αποκλείσει ο Μονομάχος, τόσο περισσότερα χρήματα κερδίζει. Στόχος είναι ο «παίκτης - Μονομάχος» να αποκλείσει κάθε μέλος του «Mob» και να μείνει μοναδικός νικητής, κερδίζοντας το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ ή το μέγιστο ποσό που μπορεί να καταφέρει! Όταν ο «παίκτης – Μονομάχος» ολοκληρώσει τη διεκδίκησή του απέναντι στο «Mob» εκτοπίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερους αντιπάλους, ένας από τους 100 παίρνει τη θέση του και χρίζεται ο επόμενος Μονομάχος.

Ο ΣΚΑΪ είναι, όμως, ένα κανάλι που πιστεύει στα ριάλιτι σόου, τα οποία κατά περιόδους έχουν χαρίσει υψηλά ποσοστά και πρωτιές. Το πρώτο μισό της σεζόν θα δούμε το «I’m a celebrity… get me out of here». Ένα βραβευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς, έρχεται στο κανάλι του Φαλήρου την επόμενη σεζόν. Διάσημοι Έλληνες θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους και η περιπέτεια ξεκινά!

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες! Σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, γεμάτη από ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, κάποιοι θα κάνουν φίλους και κάποιοι εχθρούς. Αν και ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τον παρουσιαστή δεν έχει υπάρξει, ο Ατζούν Ιλιτζαλί επιθυμεί τον Γιώργο Λιανό.

Σαββατοκύριακα με σταθερές αξίες

Στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου θα βλέπουμε τον Γιώργο Αυτιά, με την εκπομπή «Καλημέρα». Αμέσως μετά, θέση στο πρόγραμμα παίρνει μία ακόμη εκπομπή, με τίτλο οι «Δεκατιανοί» ενώ το μεσημέρι η Μαρία Μπακοδήμου ξαναχτυπά με το «Γεια σου». Nέα ματιά, lifestyle, πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αποκλειστικά θέματα, έρχονται στο κανάλι του Φαλήρου για 2η σεζόν.