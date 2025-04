Η αγενής σταρ που έκανε τη σερβιτόρα να κλάψει - Εστιάτορας της Νέας Υόρκης αποκαλύπτει

Οι διασημότητες συχνά επιδεικνύουν προβληματικές συμπεριφορές όχι μόνο απέναντι στους θαυμαστές τους, αλλά και σε απλούς εργαζόμενους, προκαλώντας αρνητικές εντυπώσεις.

Ένας εστιάτορας στη Νέα Υόρκη και επί χρόνια στον χώρο με αλυσίδα γνωστών καταστημάτων στο «Μεγάλο Μήλο», ανακαλεί στη μνήμη του μία από τις χειρότερες εμπειρίες του.

Ο Keith McNally αποκάλυψε τη διασημότητα της A-list που κάποτε ήταν «απίστευτα αγενής» σε έναν από τους σερβιτόρους του, σε σημείο που ξέσπασε σε κλάματα.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο McNally, ήταν γενικός διευθυντής στο εμβληματικό εστιατόριο One Fifth τη δεκαετία του 1970.

Σε ένα απόσπασμα των επερχόμενων απομνημονευμάτων του, "I Regret Almost Everything: A Memoir", που εξασφάλισε το Grub Street του New York Magazine, ο McNally κατονόμασε για την ντροπιαστική συμπεριφορά την τραγουδίστρια και τέσσερις φορές υποψήφια για Grammy, Πάττι Σμιθ, η οποία επισκεπτόταν συχνά το ιταλικό εστιατόριο, το οποίο έκλεισε οριστικά τον Φεβρουάριο.

Η Patti Smith εμφανίζεται στην πρεμιέρα της ταινίας "Beetlejuice Beetlejuice" κατά τη διάρκεια της 81ης έκδοσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στη Βενετία της Ιταλίας (2024) Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

Η αποκαλούμενη και «νονά του πανκ», τραγουδίστρια του «Because the Night» δειπνούσε συχνά στο hotspot με τον τότε φίλο της, φωτογράφο Robert Mapplethorpe και ενίοτε συνοδευόταν από την πρώην του, Sam Wagstaff.

Χαρακτηριστικά αναφέρει στα απομνημονεύματά του: «Η Σμιθ, δυστυχώς, ήταν απίστευτα αγενής με τους σερβιτόρους. Είναι αδύνατο για μένα να ακούσω ένα τραγούδι της σήμερα χωρίς να τη θυμηθώ να κάνει μια σερβιτόρα να δακρύσει επειδή ξέχασε να βάλει ψωμί στο τραπέζι», ισχυρίστηκε.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Σε αντίθεση με τον συνοδό της, ο οποίος - όπως αναφέρει - «δεν προσπάθησε ποτέ να μειώσει» το προσωπικό.

Το απόσπασμα ώθησε αρκετούς άλλους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες από τις «συναντήσεις» τους με την 78χρονη σήμερα τραγουδίστρια.

«Δεν λέει ψέματα για την Πάττι Σμιθ», έγραψε κάποιος στα σχόλιας της ανάρτησης του New York Magazine στο Instagram. «Είδα την αγένειά της πριν από χρόνια όταν δούλευε σε ένα συμπόσιο».

«Η Patti Smith είναι αγενής, με το σχόλιο των σερβιτόρων μόλις ράγισε την καρδιά μου», έγραψε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος πρόσθεσε ότι ήταν «σοκαρισμένοι» όταν έμαθαν ότι η Σμιθ δεν ήταν φιλική προς τους σερβιτόρους.

Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι έσπευσαν να την υπερασπιστούν.

«Ξέρω ανθρώπους που έχουν περάσει χρόνο μαζί της τα τελευταία χρόνια και ήταν γλυκιά όσο θα μπορούσε να είναι... Υποθέτω ότι είναι ώριμη ... ή ότι ο σερβιτόρος ήταν πολύ ευαίσθητος», έγραψε ένα άτομο.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Το σχόλιό σας για την Πάττι είναι ενοχλητικό. Ήταν πάντα προσγειωμένη και όμορφη όταν δουλεύαμε μαζί ή γνωριζόμασταν μέσω της Sony Music. Το συζητήσατε ποτέ μαζί της; Ο Θεός ξέρει ότι είχα τις κακές μου στιγμές».

Το 2022, ο McNally έγινε πρωτοσέλιδο αφού απαγόρευσε εντυπωσιακά στον James Corden να δειπνήσει στο εστιατόριό του στη Νέα Υόρκη Balthazar μετά την άγρια συμπεριφορά του Βρετανού κωμικού προς το προσωπικό.

Ο James Corden φιλοξενεί τα 60ά ετήσια βραβεία Grammy στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη -(2018) 2018 Invision/Photo by Matt Sayles/Invision/AP

«[Είναι] ο πιο καταχρηστικός πελάτης στους διακομιστές μου στο Balthazar από τότε που άνοιξε το εστιατόριο πριν από 25 χρόνια», δήλωσε ο McNally σε μια καυστική ανάρτηση στο Instagram τον Οκτώβριο του 2022, αποκαλώντας τον πρώην παρουσιαστή του «The Late Late Show» «μικροσκοπικό κρετίνο».

Ο McNally αποκάλυψε αργότερα ότι ο Corden τον είχε καλέσει για να ζητήσει συγγνώμη, με αποτέλεσμα την άρση της αρχικής απαγόρευσης.

Σχετικές ειδήσεις