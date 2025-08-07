Exathlon: Αυτοί είναι οι 18 παίκτες που φεύγουν για Άγιο Δομίνικο

Με all star παίκτες Survivor θα δούμε το νέο ριάλιτι

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Exathlon: Αυτοί είναι οι 18 παίκτες που φεύγουν για Άγιο Δομίνικο
Το «Exathlon» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ, στις αρχές Σεπτεμβρίου, και θεωρείται ένα από τα δυνατά χαρτιά του καναλιού στη βραδινή ζώνη. Με διάρκεια έξι εβδομάδες και καθημερινή σχεδόν προβολή, το φορμάτ παραγωγής Ατζούν Ιλιτζαλί θα απασχολήσει.

exathlon-1.jpg

Για τη θέση του παρουσιαστή έχει «κλειδώσει» ο Γιώργος Καράβας ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι παίκτες.

Το πρωί της Πέμπτης ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας έδωσε -μέσα από την εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» του ΟΡΕΝ- τα ονόματα των παικτών που κλείδωσαν την παρουσία τος στο «Exathlon» και ετοιμάζουν βαλίτσες για την Καραϊβική.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου, οι άντρες που «έκλεισαν» τη συμφωνία με την Acun Medya θα είναι οι: Γιώργος Κόρομι, Μάριος-Πρίαμος Ιωαννίδης, Γιώργος Γκιουλέκας, Νίνο (τελευταίος νικητής του Survivor), Ντάνιελ Νούρκα, Φάνης Μπολέτσης, Γιωρίκας Πιλίδης, Άρης Σοϊλέδης και Στάθης Σχίζας.

giorgos-koromi-survivor.jpg

Ο Γιώργος Κορόμι στο Survivor

soiledis.jpg

Ο Άρης Σοϊλέδης

1718217687521-353393202-stathis-sxizas.jpg

Ο Στάθης Σχίζας στο Survivor 2022

marios-priamos.jpg

Ο Μάριος Πρίαμος στο Survivor All Star

Από την άλλη πλευρά, οι γυναικείες παρουσίες είναι οι Εύη Σαλταφερίδου, Στέλλα Ανδρεάδου, Καρολίνα-Ζακλίν Καλύβα, Δώρα Νικολή, Βίκυ Πετεινάρη, Μαίρη Πετεινάρη, Μαίη Εμμανουηλίδου, Σταυρούλα Χρυσαειδή, Στεφανία Γκλάρα.

karolina-kaliva.jpg

Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα

petinari.jpg

Η Βίκυ Πετεινάρη στο Survivor

Όλοι οι παίκτες προέρχονται από προηγούμενους κύκλους «Survivor» και θα δούμε αν το στοίχημα θα πετύχει!

Σχόλια

