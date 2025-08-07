Τανιμανίδης - Μπόμπα: «Roadtrip με δύο παιδιά 4 χρονών και έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό»

Τις διακοπές τους στις χώρες της Βαλτικής συνεχίζουν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα με τις δίδυμες κόρες τους.

Αφού πέρασαν ένα μήνα στην Πάρο, απολαμβάνοντας για λίγο το ελληνικό καλοκαίρι, ο γνωστός παρουσιαστής και η σύζυγός του ετοίμασαν βαλίτσες για το εξωτερικό.

Πρώτα επισκέφτηκαν την Φινλανδία, έπειτα συνέχισαν στην Εσθνονία και τώρα ετοιμάζονται για roadtrip στην Λετονία, όπως γνωστοποιήσε η Χριστίνα Μπόμπα στους διαδικτυακούς της φίλους.

Όπως ανέφερε η γνωστή influncer, μέσω των social media, έχοντας μαζί τις δίδυμες κόρες τους, δεν μένει σχεδόν καθόλου χρόνος για να μπουν στο κινητό και τα social media τους.

«Roadtrip με δύο παιδιά 4 χρονών και έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media! Υποχρεωτικό digital detox αλλά αξίζει!!! Φινλανδία, Εσθονία και σήμερα φεύγουμε για Λετονία! Μια από τις λίγες selfie που καταφέραμε να βγάλουμε… και αυτό γιατί τρώνε παγωτό!» γράφει η Χριστίνα Μπόμπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DNDLb6aM73F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

