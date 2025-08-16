Στράτος Τζώρτζογλου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πάντα σεμνός, πάντα έτοιμος να βοηθήσει»

Στο «Δρομοκαΐτειο», όπου οδηγήθηκε την Πέμπτη 14 Αυγούστου με εισαγγελική εντολή, παραμένει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο τραγουδιστής εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του, κατηγορώντας τα μέλη της οικογένειάς του ότι επιδιώκουν τη «φυσική του εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων».

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η εισαγωγή του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, ο Στράτος Τζώρτζογλου, έσπευσε να δείξει τη στήριξη του. Το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου μοιράστηκε μέσω social media μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν, αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα και τη γενναιοδωρία του τραγουδιστή.

Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξιστόρησε πώς, σε μια προσπάθεια να διοργανώσει συναυλία για την υποτροφία αριστούχων μαθητών της Βέροιας υπό την υποστήριξη του δεσπότη Βέροιας, απευθύνθηκε σε γνωστούς τραγουδιστές της έντεχνης μουσικής σκηνής. Όλοι όμως αρνήθηκαν, επικαλούμενοι τα έξοδα και ζητώντας προσωπική αμοιβή.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου εξήγησε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχτηκε αμέσως, κάλυψε ο ίδιος όλα τα έξοδα, πλήρωσε τους μουσικούς, ακύρωσε μια προσωπική συναυλία που θα του απέφερε μεγάλα έσοδα και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης, χωρίς ποτέ να το αναφέρει δημόσια.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω για τον χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα της γενναιόδωρης ψυχής του Γιώργου Μαζωνάκη! Κάποια στιγμή ο γέροντας μου από το Άγιο Όρος ό κοιμηθείς Σπυριδων ο Μικραγιαννανιτης μου ζήτησε να διοργανώσω μια συναυλία της οποίας τα έσοδα θα πήγαιναν ως υποτροφία για αριστούχους μαθητές της Βέροιας κάτω από την υποστήριξη του δεσπότη Βέροιας! Ξεκίνησα να ζητήσω "βοήθεια" όπως καταλαβαίνετε από τραγουδιστές της έντεχνης μουσικής σκηνής! Κανένας δεν δέχτηκε γιατί δυστυχώς τα έξοδα ήταν πολλά (μετακίνηση, φαγητό, εκτός έδρας μουσικών, ενοικιαση ηχητικού εξοπλισμού, αμοιβές μουσικών) και όλοι μου ζήτησαν και προσωπικά αμοιβή! Είχα απελπιστεί, δεν μπορούσα να κάνω την βραδιά μόνος μου και να λέω κείμενα μόνος μου! Τότε μέσα στην απελπισία μου, μου ήρθε έμπνευση από τον Χριστο να απευθυνθώ στον Μαζωνάκη που τότε έκανε μεγάλη επιτυχία με το Gucci φόρεμα! Δεν τον ήξερα προσωπικά και ήμουν σίγουρος ότι θα αρνηθεί αλλά "μηδένα προ του τέλους μακάριζε"- μην βγάζεις συμπεράσματα πριν το τέλος! Ο Γιώργος δέχτηκε – πλήρωσε από την τσέπη του όλα τα έξοδα, τους μουσικούς του – ακύρωσε συναυλία που θα έβγαζε πολλά χρήματα – ήρθε και είχαμε μεγάλη επιτυχία – ποτέ δεν το ανέφερε σε κανένα, πάντα σεμνός, πάντα έτοιμος να βοηθήσει! Αυτή είναι η καρδιά του Γιώργου! Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα νικήσει– γιατί εκεί που οι άνθρωποι λιθοβολούν εκεί επεμβαίνει ο Θεός και δείχνει την αγάπη του!!!».