Ιωάννα Τούνη: Η τούρτα που έκοψε με τον γιο της για τα γενέθλιά της

Το βράδυ της Κυριακής 17 Αυγούστου η Ιωάννα Τούνη έσβησε τούρτα γεννεθλίων με τον γιο της, Πάρη. Η influencer που πέρασε τις προηγούμενες ημέρες κατά συνέπεια και τα γενέθλιά της χωριστά από τον γιο της μιας και βάσει νόμου πρέπει συγκεκριμένες ημέρες του μήνα να της περνά με τον μπαμπά του, αποφάσισε σήμερα το πρωί να κόψει μια τούρτα μαζί του.

Η Ιωάννα Τούνη είχε τάξει στον Πάρη ότι μόλις βρεθούν στη Θεσσαλονίκη θα σβήσουν μαζί μια τούρτα για τα γενέθλιά της. Έτσι λοιπόν πήρε μια τούρτα και αφού ο γιος της, Πάρης της τραγούδησε στα αγγλικά το Happy Birthday στη συνέχεια έσβησαν τα κεράκια μαζί.