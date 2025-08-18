Άννα Βίσση: Διακοπές με την Σοφία Καρβέλα στη Λέρο - Δείτε φωτογραφίες

Στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης απολαμβάνει η Άννα Βίσση μαζί με την κόρη της Σοφία Καρβέλα στη Λέρο.

Η τραγουδίστρια με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 17 Αυγούστου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους πως βρίσκεται για διακοπές στον νησί των Δωδεκανήσων.

Μάλιστα στο στιγμιότυπο που έβαλε στα social media πόζαρε με την κόρη της στο πλευρό της, την ώρα που απολάμβαναν το γεύμα τους.

Δείτε την ανάρτησή της: