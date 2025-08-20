Η Πόπη Μαλλιωτάκη ποζάρει σε σέξι πόζες και «ζαλίζει» στο instagram

Ανέμελη φορώντας μόνο το μπικίνι της ποζάρει η Πόπη Μαλλιωτάκη.

Η λατρεία της τραγουδίστριας για το καλοκαίρι είναι κάτι παραπάνω από γνωστή και η Πόπη Μαλλιωτάκη δεν χάνει ευκαιρία να δείχνει την αγάπη της για την θάλασσα με την πρώτη ευκαιρία.

Αυτή τη φορά, η ίδια στις τελευταίες αναρτήσεις της πόζαρε ανέμελη και ξέγνοιαστη τόσο πάνω στη σανίδα με φόντο το ηλιοβασίλεμα σε ένα άκρως ειδυλλιακό τοπίο, μέσα στη θάλασσα και σε πισίνα και ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram φωτογραφίες και βίντεο από την παραλία.

Μάλιστα, σε κάποιες φωτογραφίες η τραγουδίστρια δεν δίστασε να ποζάρει άβαφη, δείχνοντας την φυσική της ομορφιά και «ξετρέλανε» τους διαδικτυακούς της φίλους που έσπευσαν να σχολιάσουν και να δώσουν χιλιάδες likes στις αναρτήσεις της.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη είναι ένα από τα πρόσωπα που ανά διαστήματα απασχολούν πολύ τα media οι αναρτήσεις τους, με πολλές από αυτές να δέχονται τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια και να γίνονται viral στα social media.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή την περίοδο η ίδια μαζί με τον γιο της Βασίλη Λαζαρίδη, βρίσκονται σε γυρίσματα που πραγματοποιούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό για το ταξιδιωτικού ριάλιτι «Escapers» που θα παρουσιάσουν την νέα σεζόν, ενώ παράλληλα στα διαλείμματα των γυρισμάτων η τραγουδίστρια κάνει εμφανίσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Στις εν λόγω αναρτήσεις, δεν αποκάλυψε το μέρος στο οποίο βρίσκεται και αρκέστηκε να κάνει ένα σχόλιο για την αλμύρα της θάλασσας.