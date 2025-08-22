Κατερίνα Δαλάκα: Τα γενέθλια και το λάθος σερβιτόρου με την τούρτα της

Γενέθλια είχε η Κατερίνα Δαλάκα αλλά το πάρτι που είχε ετοιμάσει στις ΗΠΑ δεν εξελίχθηκε, όπως ήθελε. Ένα απρόοπτο με την τούρτα την εκνεύρισε, με την ίδια - όπως αποκάλυψε - να ζητάει σε έντονο ύφος εξηγήσεις από τον σερβιτόρο για το λάθος που έκανε.

Ο σερβιτόρος αντί να φέρει την τούρτα στο σημείο που καθόταν η Κατερίνα Δαλάκα, ξεκίνησε να την κόβει. Είχε καταλάβει λάθος και η άλλοτε παίκτρια του Survivor «εξερράγη». Ο υπάλληλος συνειδητοποίησε το λάθος του και σύμφωνα με την αθλήτρια, ο φόβος από εκείνη τη στιγμή ήταν αποτυπωμένος στις κινήσεις και στον τόνο της φωνής του.

Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασα η ίδια στον λογαριασμό της στο instagram, μίλησε για τα όσα συνέβησαν. Όπως είπε, «πήγα την τούρτα στο ξενοδοχείο με τα κεράκια από πάνω. Κάποια στιγμή ζήτησα να μας τη φέρουν. Έχετε ακούσει εσείς να φέρνουν την τούρτα κομμένη; Ευτυχώς έκανα σπριντ και πρόλαβε να κόψει μόνο ένα κομμάτι».

«Μετά ξεκίνησα τα αγγλικά της πιάτσας» εξιστόρησε η Κατερίνα Δαλάκα μεταφέροντας στα αγγλικά ότι είπε στον εργαζόμενο «σου είπα να φέρεις την τούρτα ή να την κόψεις;».

Σύμφωνα με την ίδια, μάλιστα, ο υπάλληλος του ξενοδοχείου «όχι φοβήθηκε, άρχισε να τρέμει» και «μετά κάθε 5 λεπτά με ρώταγε αν όλα είναι καλά. Πώς να είναι καλά αφού έκοψες την τούρτα πριν να τη σβήσω;».

Οι τόνοι αμέσως μετά έπεσαν και η βραδιά συνεχίστηκε χωρίς άλλα απρόοπτα. Τα φετινά γενέθλια πάντως, θα μείνουν αξέχαστα στην Κατερίνα Δαλάκα, μετά τα όσα έγιναν.